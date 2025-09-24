Чому картопля зеленіє після викопування і чим вона небезпечна

Зібраний врожай картоплі на городі. Фото: Freepik

Часто дачники сушать картоплю на сонці й отримують позеленілі бульби. Вживати їх небезпечно, адже утворюється токсин соланін. Але є спосіб врятувати врожай.

Новини.LIVE ділиться порадами городників, що робити з картоплею після збору.

Чому картопля зеленіє після збору

Якщо залишити бульби під прямим сонцем, у шкірці починає накопичуватись соланін — токсична речовина. Така картопля стає небезпечною: навіть зрізання зелених ділянок не гарантує безпеки. Симптоми отруєння — нудота, спазми, блювота, у тяжких випадках втрата свідомості.

Важливо: матеріал має довідковий характер і не є медичною рекомендацією. Точний діагноз та оцінку ризиків для здоров’я може дати лише лікар. Реакція організму на споживання навіть невеликої кількості позеленілої картоплі може бути різною.

Як правильно сушити картоплю після викопування

Розкладайте бульби у затінку.

Забезпечте хорошу вентиляцію та сухість.

Не мийте перед сушінням, щоб уникнути гнилі.

Не допускайте прямих сонячних променів.

Регулярно перебирайте урожай та відокремлюйте пошкоджені бульби.

Захищайте місце зберігання від гризунів.

Чи можна використати зелену картоплю

У їжу — ні. Позеленіла картопля небезпечна через накопичення соланіну, навіть якщо зрізати зелену шкірку. Але такі бульби не варто викидати. Вони ідеально підходять для посадки наступного року, адже краще зберігаються взимку, не підгнивають і дають високий відсоток сходів.

Позеленіла картопля небезпечна для споживання, проте її легко перетворити на посадковий матеріал. Сушіть урожай у затінку — і ваші бульби прослужать не один сезон.

