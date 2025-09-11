Як дрібна картопля допоможе в господарстві - 5 дієвих порад

Чоловік тримає у руках картоплю після збору врожаю. Фото: Potatoes

Після збору врожаю часто лишається дрібна картопля, яку шкода викидати. Її можна використати для підживлення, мульчування чи навіть виробництва крохмалю.

Новини.LIVE ділиться простими способами, як перетворити маленькі бульби на користь для дому та господарства.

Чому не варто викидати дрібну картоплю

На городі завжди залишається частина врожаю у вигляді невеликих бульб. Вони швидко псуються й не зберігаються довго, але замість смітника дрібна картопля може стати добривом, кормом чи навіть посівним матеріалом.

Невелика картопля на полі після копання. Фото: Redro

Пʼять способів застосування дрібної картоплі

Годування худоби або компостування.

Найпростіше рішення — віддати дрібну картоплю свиням чи іншим домашнім тваринам. Якщо худоби немає, бульби варто закласти в компост, де вони перегниють і перетворяться на цінне органічне добриво. Підживлення ягідних кущів.

Подрібніть картоплю, обдайте окропом і розкладіть під смородиною чи малиною. Додаткова мульча (сіно, тирса, перегній) допоможе зберегти вологу. Такий метод підвищує врожайність і солодкість ягід без використання хімії. Посівний матеріал.

Здорові маленькі бульби можна залишити для посадки наступного сезону. Це економно й дозволяє отримати стабільний врожай. Виробництво крохмалю.

З некондиційної картоплі легко виготовити крохмаль. Наприклад, із двох відер дрібних бульб виходить приблизно 0,5 кг продукту, який стане у пригоді на кухні чи в побуті. Мульчування грядок.

Подрібнені бульби зручно використовувати як мульчу. Вони утримують вологу, пригнічують бур’яни та збагачують ґрунт. Це простий спосіб підтримати родючість ділянки.

Дрібна картопля з паростками, яку можна використати для посадки. Фото: Potatoes

Наступного разу, коли після збору врожаю залишиться відро дрібної картоплі, не поспішайте його позбутися. Знайдіть корисне застосування — і воно принесе користь і городу, і родині.

