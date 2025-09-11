Как мелкий картофель поможет в хозяйстве - 5 действенных советов

Мужчина держит в руках картофель после сбора урожая. Фото: Potatoes

После сбора урожая часто остается мелкий картофель, который жалко выбрасывать. Его можно использовать для подкормки, мульчирования или даже производства крахмала.

Новини.LIVE делится простыми способами, как превратить маленькие клубни на пользу для дома и хозяйства.

Реклама

Читайте также:

Почему не стоит выбрасывать мелкий картофель

На огороде всегда остается часть урожая в виде небольших клубней. Они быстро портятся и не хранятся долго, но вместо помойки мелкий картофель может стать удобрением, кормом или даже посевным материалом.

Небольшой картофель на поле после копки. Фото: Redro

Пять способов применения мелкого картофеля

Кормление скота или компостирование.

Самое простое решение — отдать мелкий картофель свиньям или другим домашним животным. Если скота нет, клубни стоит заложить в компост, где они перегниют и превратятся в ценное органическое удобрение. Подкормка ягодных кустов.

Измельчите картофель, обдайте кипятком и разложите под смородиной или малиной. Дополнительная мульча (сено, опилки, перегной) поможет сохранить влагу. Такой метод повышает урожайность и сладость ягод без использования химии. Посевной материал.

Здоровые маленькие клубни можно оставить для посадки в следующем сезоне. Это экономно и позволяет получить стабильный урожай. Производство крахмала.

Из некондиционного картофеля легко изготовить крахмал. Например, из двух ведер мелких клубней получается примерно 0,5 кг продукта, который пригодится на кухне или в быту. Мульчирование грядок.

Измельченные клубни удобно использовать как мульчу. Они удерживают влагу, подавляют сорняки и обогащают почву. Это простой способ поддержать плодородие участка.

Мелкий картофель с ростками, который можно использовать для посадки. Фото: Potatoes

В следующий раз, когда после сбора урожая останется ведро мелкого картофеля, не спешите от него избавиться. Найдите полезное применение — и оно принесет пользу и огороду, и семье.

Мы уже писали о том, как поливать капусту в сентябре, чтобы не испортить урожай.

Ранее объясняли о том, какой сорт помидоров дает рекордный урожай.

Подробнее рассказывали о том, как защитить огород от грызунов.

Мы сообщали о том, какой сорт картофеля поразил урожаем в 2025 году.

Интересно будет также узнать о том, как защитить огурцы от вредителей и улучшить урожай.