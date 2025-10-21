Відео
Головна Дім та город Декор на Геловін без витрат — як прикрасити будинок

Декор на Геловін без витрат — як прикрасити будинок

Дата публікації: 21 жовтня 2025 10:15
Оновлено: 03:31
Як прикрасити будинок на Геловін своїми руками - прості ідеї декору без витрат
Оздоблений фасад будинку. Фото: iStockphoto

Святковий настрій не потребує витрат. Навіть без покупок можна створити справжню атмосферу Геловіну — з гарбузами, привидами та мерехтливим світлом. Достатньо лише трохи фантазії та речей, які вже є вдома.

Новини.LIVE зібрали найкращі ідеї, як прикрасити оселю на Геловін без жодної копійки.

Проведи "ревізію дому"

Перед тим як бігти в магазин, оглянь полиці, антресолі й шафи. Темні книжки, старі іграшки, тканини в теплих кольорах — чудова основа для декору. Накрий іграшку білою тканиною — от вам привид, а купка старих книжок додасть готичного настрою.

Привиди з підручних матеріалів

Порожні пляшки з-під молока, старе простирадло, м’яч і маркер — і в тебе вже є "компанія привидів". Намалюй очі, встав усередину ліхтарик — виглядатиме ефектно і зовсім не страшно для дітей.

Атмосферне освітлення

Геловін без правильного світла — не Геловін. Погаси яскраві лампи, а замість них розстав свічки, ліхтарики або гірлянди з Різдва. Світло, сховане у скляних банках, створює м’яке мерехтіння й "магічну" атмосферу.

Друге життя пляшок і банок

Звичайні скляні пляшки легко перетворити на зілля відьми. Наповни їх кольоровою водою, наклей етикетки "Отрута №9" або "Еліксир кохання" — і постав біля свічок. Такий декор виглядає креативно й атмосферно.

Осінні аромати та фактури

Додай аромат кориці, гвоздики чи апельсинової шкірки біля тепла — і в домі одразу відчується затишок. Поєднай їх із сухими гілками, мереживом чи старими квітами для ефекту старовинного будинку.

Онови старий декор

Якщо залишилися пластикові гарбузи — не поспішай викидати. Обмотай їх шпагатом, пофарбуй у чорний або бронзовий колір — і вийде стильний еко-декор, який виглядає дорожче, ніж коштує.

Ми вже писали про те, чим та як підживити кріп після появи сходів.

Раніше повідомлялося про те, де саме в квартирі можна тримати консервацію.

Також ми пояснювали те, як очистити духовку звичайною парою, не пошкодивши поверхню.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
