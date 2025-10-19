Відео
Кріп буде пишним і соковитим — внесіть це після появи сходів

Кріп буде пишним і соковитим — внесіть це після появи сходів

Дата публікації: 19 жовтня 2025 19:30
Оновлено: 19:43
Чим підживити кріп після появи сходів — секретне добриво для врожаю пишної зелені
Вирощування та удобрення кропу. Фото: smartplantstore.com

Кріп — найпопулярніша зелень в Україні, її використовують у багатьох стравах, а вирощують як на городі чи присадибній ділянці, так і на балконі або підвіконні. Щоб отримати пишний та соковитий врожай, варто знати про одну хитрість — вчасне та правильне підживлення.

Новини.LIVE розповідає, чим та як підживити кріп після появи сходів, щоб отримати неймовірно пишний урожай із приємним ароматом і насиченим смаком.

Чому кропу потрібне підживлення після появи сходів

Молоді паростки кропу потребують поживних речовин для формування міцного стебла й соковитого листя. Якщо ґрунт бідний або змивається дощами, рослина починає жовтіти й сповільнює ріст. Щоб цього не сталося, уже після появи сходів потрібно внести легке, але ефективне добриво. Воно стимулює розвиток зеленої маси, зміцнює кореневу систему і запобігає появі шкідників.

Секретне добриво для соковитого кропу

Одним із найкращих та найдоступніших засобів для підживлення кропу є нашатирний спирт. Це справжня паличка-виручалочка, адже аміак — це джерело легкодоступного азоту, який рослини засвоюють миттєво. Саме азот відповідає за пишність і яскравий колір зелені.

Як приготувати розчин:

  1. У 5 л води розчиніть 20 мл нашатирного спирту (10%).
  2. Додайте половину чайної ложки лимонної кислоти, щоб нейтралізувати лужну дію аміаку.
  3. Отриманим розчином полийте кріп під корінь.

Таку підкормку рекомендують робити раз на 5-7 днів, поки рослини активно ростуть. Уже після другого поливу ви помітите, як кріп стає густішим, яскравішим і значно ароматнішим.

 

Чим підживити кріп після появи сходів — просте та ефективне добриво
Збір врожаю кропу. Фото: shutterstock.com

Корисні поради для пишного врожаю

Ці прості поради допоможуть вам виростити найкращу зелень:

  1. Поливайте вранці або ввечері, коли немає прямого сонця — це зменшить ризик опіків.
  2. Доглядайте ґрунт. Кріп полюбляє легку, дреновану землю. Розпушуйте міжряддя, щоб забезпечити кореням кисень.
  3. Підживлюйте органікою. Раз на два тижні можна внести настій кропиви чи деревного попелу — це покращить смак і стійкість до хвороб.
  4. Не перестарайтеся. Надлишок азоту може зробити кріп надто водянистим, тому дотримуйтеся помірності.

Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
