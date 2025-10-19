Чим підживити кріп після появи сходів — секретне добриво для врожаю пишної зелені

Вирощування та удобрення кропу. Фото: smartplantstore.com

Кріп — найпопулярніша зелень в Україні, її використовують у багатьох стравах, а вирощують як на городі чи присадибній ділянці, так і на балконі або підвіконні. Щоб отримати пишний та соковитий врожай, варто знати про одну хитрість — вчасне та правильне підживлення.

Новини.LIVE розповідає, чим та як підживити кріп після появи сходів, щоб отримати неймовірно пишний урожай із приємним ароматом і насиченим смаком.

Реклама

Читайте також:

Чому кропу потрібне підживлення після появи сходів

Молоді паростки кропу потребують поживних речовин для формування міцного стебла й соковитого листя. Якщо ґрунт бідний або змивається дощами, рослина починає жовтіти й сповільнює ріст. Щоб цього не сталося, уже після появи сходів потрібно внести легке, але ефективне добриво. Воно стимулює розвиток зеленої маси, зміцнює кореневу систему і запобігає появі шкідників.

Секретне добриво для соковитого кропу

Одним із найкращих та найдоступніших засобів для підживлення кропу є нашатирний спирт. Це справжня паличка-виручалочка, адже аміак — це джерело легкодоступного азоту, який рослини засвоюють миттєво. Саме азот відповідає за пишність і яскравий колір зелені.

Як приготувати розчин:

У 5 л води розчиніть 20 мл нашатирного спирту (10%). Додайте половину чайної ложки лимонної кислоти, щоб нейтралізувати лужну дію аміаку. Отриманим розчином полийте кріп під корінь.

Таку підкормку рекомендують робити раз на 5-7 днів, поки рослини активно ростуть. Уже після другого поливу ви помітите, як кріп стає густішим, яскравішим і значно ароматнішим.

Збір врожаю кропу. Фото: shutterstock.com

Корисні поради для пишного врожаю

Ці прості поради допоможуть вам виростити найкращу зелень:

Поливайте вранці або ввечері, коли немає прямого сонця — це зменшить ризик опіків. Доглядайте ґрунт. Кріп полюбляє легку, дреновану землю. Розпушуйте міжряддя, щоб забезпечити кореням кисень. Підживлюйте органікою. Раз на два тижні можна внести настій кропиви чи деревного попелу — це покращить смак і стійкість до хвороб. Не перестарайтеся. Надлишок азоту може зробити кріп надто водянистим, тому дотримуйтеся помірності.

Також пропонуємо інші цікаві новини із городництва

Коли сіяти кріп та петрушку в жовтні за місячним календарем.

Як підготувати грядку для озимого часнику, щоб наступного року збирати великий врожай.

Які сорти озимої цибулі дадуть найбільший врожай.

У які дати жовтня можна сіяти моркву за місячним календарем 2025.

Які овочі можна вирощувати у холодну пору року.