Укроп будет пышным и сочным — внесите это после появления всходов

Дата публикации 19 октября 2025 19:30
обновлено: 19:43
Чем подкормить укроп после появления всходов — секретное удобрение для урожая пышной зелени
Выращивание и удобрение укропа. Фото: smartplantstore.com

Укроп — самая популярная зелень в Украине, ее используют во многих блюдах, а выращивают как на огороде или приусадебном участке, так и на балконе или подоконнике. Чтобы получить пышный и сочный урожай, следует знать об одной хитрости — своевременной и правильной подкормке.

Новини.LIVE рассказывает, чем и как подкормить укроп после появления всходов, чтобы получить невероятно пышный урожай с приятным ароматом и насыщенным вкусом.

Читайте также:

Почему укропу нужна подкормка после появления всходов

Молодые ростки укропа нуждаются в питательных веществах для формирования крепкого стебля и сочных листьев. Если почва бедная или смывается дождями, растение начинает желтеть и замедляет рост. Чтобы этого не произошло, уже после появления всходов нужно внести легкое, но эффективное удобрение. Оно стимулирует развитие зеленой массы, укрепляет корневую систему и предотвращает появление вредителей.

Секретное удобрение для сочного укропа

Одним из лучших и самых доступных средств для подкормки укропа является нашатырный спирт. Это настоящая палочка-выручалочка, ведь аммиак — это источник легкодоступного азота, который растения усваивают мгновенно. Именно азот отвечает за пышность и яркий цвет зелени.

Как приготовить раствор:

  1. В 5 л воды растворите 20 мл нашатырного спирта (10%).
  2. Добавьте половину чайной ложки лимонной кислоты, чтобы нейтрализовать щелочное действие аммиака.
  3. Полученным раствором полейте укроп под корень.

Такую подкормку рекомендуют делать раз в 5-7 дней, пока растения активно растут. Уже после второго полива вы заметите, как укроп становится гуще, ярче и значительно ароматнее.

 

Чем подкормить укроп после появления всходов — простое и эффективное удобрение
Сбор урожая укропа Фото: shutterstock.com

Полезные советы для пышного урожая

Эти простые советы помогут вам вырастить самую лучшую зелень:

  1. Поливайте утром или вечером, когда нет прямого солнца — это уменьшит риск ожогов.
  2. Ухаживайте за почвой. Укроп предпочитает легкую, дренированную землю. Рыхлите междурядья, чтобы обеспечить корням кислород.
  3. Подкармливайте органикой. Раз в две недели можно внести настой крапивы или древесной золы — это улучшит вкус и устойчивость к болезням.
  4. Не переусердствуйте. Избыток азота может сделать укроп слишком водянистым, поэтому соблюдайте умеренность.

советы удобрения укроп зелень подкормка
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
