Когда сеять укроп и петрушку по лунному календарю на октябрь 2025

Когда сеять укроп и петрушку в октябре 2025 — даты пышного урожая
В октябре земля еще дышит теплом, так что нельзя упускать этот период. Если посеять укроп и петрушку в правильные дни, вы сможете насладиться ароматной зеленью уже через несколько недель, даже до первых морозов. Эти культуры растут быстро, неприхотливы к холоду и способны выдержать осенние перепады температур. К тому же их можно выращивать не только на грядках, но и просто в горшках на подоконнике.
Лунный календарь посева укропа и петрушки на октябрь 2025
Фазы Луны существенно влияют на развитие зелени, поэтому ориентируйтесь на самые плодородные дни. В октябре 2025 года их будет немало.
Благоприятные дни для посева:
- 13-15 октября — зелень быстро прорастет и будет сочной;
- 18, 19, 20, 23 октября — самый благоприятный период для посадки и на грядке, и дома;
- 26-28 октября — хорошее время для посева в контейнеры или теплицы.
Как сеять укроп и петрушку в октябре
Укроп и петрушка — культуры, которые прекрасно чувствуют себя даже осенью. Если температура днем держится в пределах от +8 до +15°C, а ночи еще не слишком холодные, — это идеальное время для посева. Оба растения быстро всходят и не требуют особого ухода.
Подготовка почвы:
- выберите солнечный участок без застоя воды;
- перед посевом перекопайте грядку и внесите перегной (1 ведро на 1 м²) и немного древесной золы;
- почва должна быть рыхлой и легкой — это обеспечит быстрое прорастание.
Посев:
- семена высевайте густо, ведь часть может не взойти, если температура резко упадет;
- глубина заделки — 1-2 см, расстояние между рядками — 15-20 см;
- после посева землю слегка уплотните и полейте теплой водой.
При прогнозе ночных похолоданий накройте грядку пленкой или агроволокном — это сохранит тепло и влагу. Первые всходы обычно появляются уже через 5-10 дней, в зависимости от погоды. А при благоприятных условиях первый урожай зелени можно срезать уже через 20-30 дней.
Как сеять укроп и петрушку дома
Тем, кто хочет иметь зелень даже зимой, стоит попробовать посеять петрушку и укроп в горшки или контейнеры. Для этого понадобится легкая, плодородная почва с дренажем. Емкость должна быть не менее 15 см глубиной.
Советы:
- семена петрушки перед посевом в горшок можно замочить на несколько часов, чтобы они быстрее проклюнулись;
- укроп лучше сеять сухими семенами и не заглублять больше чем на 1 см;
- горшки поставьте на подоконник, где есть много света, но нет сквозняков;
- полив — умеренный, лишь когда верхний слой земли подсохнет.
Уже через 3-4 недели вы сможете срезать первую ароматную зелень для салатов и супов.
Посев петрушки и укропа — советы от опытных огородников
- Используйте раннеспелые сорта — они дают урожай за 25-30 дней.
- Избегайте избыточного полива — зелень не любит застоя влаги.
- Не поливайте холодной водой, только отстоянной комнатной температуры.
- Если планируете собирать зелень несколько раз, срезайте только верхние веточки.
- В горшках подкармливайте биогумусом или настоем золы раз в две недели.
