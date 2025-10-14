Когда сеять укроп и петрушку по лунному календарю на октябрь 2025

Посев укропа и петрушки осенью. Колаж: Новини.LIVE

В октябре земля еще дышит теплом, так что нельзя упускать этот период. Если посеять укроп и петрушку в правильные дни, вы сможете насладиться ароматной зеленью уже через несколько недель, даже до первых морозов. Эти культуры растут быстро, неприхотливы к холоду и способны выдержать осенние перепады температур. К тому же их можно выращивать не только на грядках, но и просто в горшках на подоконнике.

Новини.LIVE делится лунным посевным календарем на октябрь 2025, который подскажет самые благоприятные даты для посева укропа и петрушки.

Лунный календарь посева укропа и петрушки на октябрь 2025

Фазы Луны существенно влияют на развитие зелени, поэтому ориентируйтесь на самые плодородные дни. В октябре 2025 года их будет немало.

Благоприятные дни для посева:

13-15 октября — зелень быстро прорастет и будет сочной;

— зелень быстро прорастет и будет сочной; 18, 19, 20, 23 октября — самый благоприятный период для посадки и на грядке, и дома;

— самый благоприятный период для посадки и на грядке, и дома; 26-28 октября — хорошее время для посева в контейнеры или теплицы.

Как сеять укроп и петрушку в октябре

Укроп и петрушка — культуры, которые прекрасно чувствуют себя даже осенью. Если температура днем держится в пределах от +8 до +15°C, а ночи еще не слишком холодные, — это идеальное время для посева. Оба растения быстро всходят и не требуют особого ухода.

Подготовка почвы:

выберите солнечный участок без застоя воды;

перед посевом перекопайте грядку и внесите перегной (1 ведро на 1 м²) и немного древесной золы;

почва должна быть рыхлой и легкой — это обеспечит быстрое прорастание.

Посев:

семена высевайте густо, ведь часть может не взойти, если температура резко упадет;

глубина заделки — 1-2 см, расстояние между рядками — 15-20 см;

после посева землю слегка уплотните и полейте теплой водой.

При прогнозе ночных похолоданий накройте грядку пленкой или агроволокном — это сохранит тепло и влагу. Первые всходы обычно появляются уже через 5-10 дней, в зависимости от погоды. А при благоприятных условиях первый урожай зелени можно срезать уже через 20-30 дней.

Посев петрушки в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

Как сеять укроп и петрушку дома

Тем, кто хочет иметь зелень даже зимой, стоит попробовать посеять петрушку и укроп в горшки или контейнеры. Для этого понадобится легкая, плодородная почва с дренажем. Емкость должна быть не менее 15 см глубиной.

Советы:

семена петрушки перед посевом в горшок можно замочить на несколько часов, чтобы они быстрее проклюнулись;

укроп лучше сеять сухими семенами и не заглублять больше чем на 1 см;

горшки поставьте на подоконник, где есть много света, но нет сквозняков;

полив — умеренный, лишь когда верхний слой земли подсохнет.

Уже через 3-4 недели вы сможете срезать первую ароматную зелень для салатов и супов.

Укроп и петрушка в горшке. Фото: depositphotos.com

Посев петрушки и укропа — советы от опытных огородников

Используйте раннеспелые сорта — они дают урожай за 25-30 дней.

Избегайте избыточного полива — зелень не любит застоя влаги.

Не поливайте холодной водой, только отстоянной комнатной температуры.

Если планируете собирать зелень несколько раз, срезайте только верхние веточки.

В горшках подкармливайте биогумусом или настоем золы раз в две недели.

