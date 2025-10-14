Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Когда сеять укроп и петрушку в октябре 2025 — даты пышного урожая

Когда сеять укроп и петрушку в октябре 2025 — даты пышного урожая

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 06:01
Когда сеять укроп и петрушку по лунному календарю на октябрь 2025
Посев укропа и петрушки осенью. Колаж: Новини.LIVE

В октябре земля еще дышит теплом, так что нельзя упускать этот период. Если посеять укроп и петрушку в правильные дни, вы сможете насладиться ароматной зеленью уже через несколько недель, даже до первых морозов. Эти культуры растут быстро, неприхотливы к холоду и способны выдержать осенние перепады температур. К тому же их можно выращивать не только на грядках, но и просто в горшках на подоконнике.

Новини.LIVE делится лунным посевным календарем на октябрь 2025, который подскажет самые благоприятные даты для посева укропа и петрушки.

Реклама
Читайте также:

Лунный календарь посева укропа и петрушки на октябрь 2025

Фазы Луны существенно влияют на развитие зелени, поэтому ориентируйтесь на самые плодородные дни. В октябре 2025 года их будет немало.

Благоприятные дни для посева:

  • 13-15 октября — зелень быстро прорастет и будет сочной;
  • 18, 19, 20, 23 октября — самый благоприятный период для посадки и на грядке, и дома;
  • 26-28 октября — хорошее время для посева в контейнеры или теплицы.

Как сеять укроп и петрушку в октябре

Укроп и петрушка — культуры, которые прекрасно чувствуют себя даже осенью. Если температура днем держится в пределах от +8 до +15°C, а ночи еще не слишком холодные, — это идеальное время для посева. Оба растения быстро всходят и не требуют особого ухода.

Подготовка почвы:

  • выберите солнечный участок без застоя воды;
  • перед посевом перекопайте грядку и внесите перегной (1 ведро на 1 м²) и немного древесной золы;
  • почва должна быть рыхлой и легкой — это обеспечит быстрое прорастание.

Посев:

  • семена высевайте густо, ведь часть может не взойти, если температура резко упадет;
  • глубина заделки — 1-2 см, расстояние между рядками — 15-20 см;
  • после посева землю слегка уплотните и полейте теплой водой.

При прогнозе ночных похолоданий накройте грядку пленкой или агроволокном — это сохранит тепло и влагу. Первые всходы обычно появляются уже через 5-10 дней, в зависимости от погоды. А при благоприятных условиях первый урожай зелени можно срезать уже через 20-30 дней.

 

Как сеять укроп и петрушку в октябре
Посев петрушки в открытый грунт. Фото: istockphoto.com

Как сеять укроп и петрушку дома

Тем, кто хочет иметь зелень даже зимой, стоит попробовать посеять петрушку и укроп в горшки или контейнеры. Для этого понадобится легкая, плодородная почва с дренажем. Емкость должна быть не менее 15 см глубиной.

Советы:

  • семена петрушки перед посевом в горшок можно замочить на несколько часов, чтобы они быстрее проклюнулись;
  • укроп лучше сеять сухими семенами и не заглублять больше чем на 1 см;
  • горшки поставьте на подоконник, где есть много света, но нет сквозняков;
  • полив — умеренный, лишь когда верхний слой земли подсохнет.

Уже через 3-4 недели вы сможете срезать первую ароматную зелень для салатов и супов.

 

Как сеять укроп и петрушку дома
Укроп и петрушка в горшке. Фото: depositphotos.com

Посев петрушки и укропа — советы от опытных огородников

  • Используйте раннеспелые сорта — они дают урожай за 25-30 дней.
  • Избегайте избыточного полива — зелень не любит застоя влаги.
  • Не поливайте холодной водой, только отстоянной комнатной температуры.
  • Если планируете собирать зелень несколько раз, срезайте только верхние веточки.
  • В горшках подкармливайте биогумусом или настоем золы раз в две недели.

Также предлагаем узнать благоприятные даты для посева и посадки для других культур

Когда сеять редиску в октябре, чтобы успеть собрать урожай до морозов.

Когда сеять свеклу под зиму по лунному календарю, чтобы получить ранние и здоровые всходы.

В какие даты октября можно сеять морковь по лунному календарю 2025.

Какие дни октября самые благоприятные для посадки озимого чеснока.

В какие дни сажать плодовые деревья в октябре 2025 по лунному календарю.

урожай советы укроп зелень петрушка лунный календарь
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации