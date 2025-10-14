Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Коли сіяти кріп і петрушку у жовтні 2025 — дати пишного врожаю

Коли сіяти кріп і петрушку у жовтні 2025 — дати пишного врожаю

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 06:01
Коли сіяти кріп та петрушку за місячним календарем на жовтень 2025
Посів кропу та петрушки восени. Колаж: Новини.LIVE

У жовтні земля ще дихає теплом, тож не можна упускати цей період. Якщо посіяти кріп і петрушку в правильні дні, ви зможете насолодитися ароматною зеленню вже через кілька тижнів, навіть до перших морозів. Ці культури ростуть швидко, невибагливі до холоду й здатні витримати осінні перепади температур. До того ж їх можна вирощувати не лише на грядках, а й просто у горщиках на підвіконні.

Новини.LIVE ділиться місячним посівним календарем на жовтень 2025, який підкаже найсприятливіші дати для посіву кропу та петрушки.

Реклама
Читайте також:

Місячний календар посіву кропу та петрушки на жовтень 2025

Фази Місяця суттєво впливають на розвиток зелені, тож орієнтуйтеся на найродючіші дні. У жовтні 2025 року їх буде чимало.

Сприятливі дні для посіву:

  • 13-15 жовтня — зелень швидко проросте й буде соковитою;
  • 18, 19, 20, 23 жовтня — найсприятливіший період для посадки і на грядці, і вдома;
  • 26-28 жовтня — гарний час для посіву у контейнери або теплиці.

Як сіяти кріп і петрушку у жовтні

Кріп і петрушка — культури, які чудово почуваються навіть восени. Якщо температура вдень тримається в межах від +8 до +15°C, а ночі ще не надто холодні, — це ідеальний час для посіву. Обидві рослини швидко сходять і не потребують особливого догляду.

Підготовка ґрунту:

  • оберіть сонячну ділянку без застою води;
  • перед посівом перекопайте грядку та внесіть перегній (1 відро на 1 м²) і трохи деревної золи;
  • ґрунт має бути пухким і легким — це забезпечить швидке проростання.

Посів:

  • насіння висівайте густо, адже частина може не зійти, якщо температура різко впаде;
  • глибина загортання — 1-2 см, відстань між рядками — 15-20 см;
  • після посіву землю легенько ущільніть і полийте теплою водою.

За прогнозу нічних похолодань накрийте грядку плівкою або агроволокном — це збереже тепло й вологу. Перші сходи зазвичай з'являються вже через 5–10 днів, залежно від погоди. А за сприятливих умов перший урожай зелені можна зрізати вже за 20-30 днів.

 

Як сіяти кріп і петрушку у жовтні
Посів петрушки у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

Як сіяти кріп і петрушку вдома

Тим, хто хоче мати зелень навіть узимку, варто спробувати посіяти петрушку та кріп у горщики або контейнери. Для цього знадобиться легкий, родючий ґрунт із дренажем. Ємність має бути не менше 15 см завглибшки.

Поради:

  • насіння петрушки перед посівом у горщик можна замочити на кілька годин, щоб воно швидше проклюнулося;
  • кріп краще сіяти сухим насінням і не заглиблювати більше ніж на 1 см;
  • горщики поставте на підвіконня, де є багато світла, але немає протягів;
  • полив — помірний, лише коли верхній шар землі підсохне.

Вже через 3-4 тижні ви зможете зрізати першу ароматну зелень для салатів і супів.

 

Як сіяти кріп і петрушку вдома
Кріп та петрушка у горщику. Фото: depositphotos.com

Посів петрушки та кропу — поради від досвідчених городників

  • Використовуйте ранньостиглі сорти — вони дають урожай за 25-30 днів.
  • Уникайте надлишкового поливу — зелень не любить застою вологи.
  • Не поливайте холодною водою, лише відстояною кімнатної температури.
  • Якщо плануєте збирати зелень кілька разів, зрізайте тільки верхні гілочки.
  • У горщиках підживлюйте біогумусом або настоєм золи раз на два тижні.

Також пропонуємо дізнатися сприятливі дати для посіву та посадки для інших культур

Коли сіяти редиску в жовтні, щоб встигнути зібрати врожай до морозів.

Коли сіяти буряк під зиму за місячним календарем, щоб отримати ранні та здорові сходи.

У які дати жовтня можна сіяти моркву за місячним календарем 2025.

Які дні жовтня найсприятливіші для посадки озимого часнику.

У які дні садити плодові дерева у жовтні 2025 за місячним календарем.

врожай поради кріп зелень петрушка місячний календар
Марина Коваленко - Редактор
Автор:
Марина Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації