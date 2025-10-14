Коли сіяти кріп та петрушку за місячним календарем на жовтень 2025

Посів кропу та петрушки восени. Колаж: Новини.LIVE

У жовтні земля ще дихає теплом, тож не можна упускати цей період. Якщо посіяти кріп і петрушку в правильні дні, ви зможете насолодитися ароматною зеленню вже через кілька тижнів, навіть до перших морозів. Ці культури ростуть швидко, невибагливі до холоду й здатні витримати осінні перепади температур. До того ж їх можна вирощувати не лише на грядках, а й просто у горщиках на підвіконні.

Новини.LIVE ділиться місячним посівним календарем на жовтень 2025, який підкаже найсприятливіші дати для посіву кропу та петрушки.

Місячний календар посіву кропу та петрушки на жовтень 2025

Фази Місяця суттєво впливають на розвиток зелені, тож орієнтуйтеся на найродючіші дні. У жовтні 2025 року їх буде чимало.

Сприятливі дні для посіву:

13-15 жовтня — зелень швидко проросте й буде соковитою;

— зелень швидко проросте й буде соковитою; 18, 19, 20, 23 жовтня — найсприятливіший період для посадки і на грядці, і вдома;

— найсприятливіший період для посадки і на грядці, і вдома; 26-28 жовтня — гарний час для посіву у контейнери або теплиці.

Як сіяти кріп і петрушку у жовтні

Кріп і петрушка — культури, які чудово почуваються навіть восени. Якщо температура вдень тримається в межах від +8 до +15°C, а ночі ще не надто холодні, — це ідеальний час для посіву. Обидві рослини швидко сходять і не потребують особливого догляду.

Підготовка ґрунту:

оберіть сонячну ділянку без застою води;

перед посівом перекопайте грядку та внесіть перегній (1 відро на 1 м²) і трохи деревної золи;

ґрунт має бути пухким і легким — це забезпечить швидке проростання.

Посів:

насіння висівайте густо, адже частина може не зійти, якщо температура різко впаде;

глибина загортання — 1-2 см, відстань між рядками — 15-20 см;

після посіву землю легенько ущільніть і полийте теплою водою.

За прогнозу нічних похолодань накрийте грядку плівкою або агроволокном — це збереже тепло й вологу. Перші сходи зазвичай з'являються вже через 5–10 днів, залежно від погоди. А за сприятливих умов перший урожай зелені можна зрізати вже за 20-30 днів.

Посів петрушки у відкритий ґрунт. Фото: istockphoto.com

Як сіяти кріп і петрушку вдома

Тим, хто хоче мати зелень навіть узимку, варто спробувати посіяти петрушку та кріп у горщики або контейнери. Для цього знадобиться легкий, родючий ґрунт із дренажем. Ємність має бути не менше 15 см завглибшки.

Поради:

насіння петрушки перед посівом у горщик можна замочити на кілька годин, щоб воно швидше проклюнулося;

кріп краще сіяти сухим насінням і не заглиблювати більше ніж на 1 см;

горщики поставте на підвіконня, де є багато світла, але немає протягів;

полив — помірний, лише коли верхній шар землі підсохне.

Вже через 3-4 тижні ви зможете зрізати першу ароматну зелень для салатів і супів.

Кріп та петрушка у горщику. Фото: depositphotos.com

Посів петрушки та кропу — поради від досвідчених городників

Використовуйте ранньостиглі сорти — вони дають урожай за 25-30 днів.

Уникайте надлишкового поливу — зелень не любить застою вологи.

Не поливайте холодною водою, лише відстояною кімнатної температури.

Якщо плануєте збирати зелень кілька разів, зрізайте тільки верхні гілочки.

У горщиках підживлюйте біогумусом або настоєм золи раз на два тижні.

