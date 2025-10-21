Как украсить дом на Хэллоуин своими руками - простые идеи декора без затрат

Отделанный фасад дома. Фото: iStockphoto

Праздничное настроение не требует затрат. Даже без покупок можно создать настоящую атмосферу Хэллоуина — с тыквами, привидениями и мерцающим светом. Достаточно лишь немного фантазии и вещей, которые уже есть дома.

Новини.LIVE собрали лучшие идеи, как украсить дом на Хэллоуин без единой копейки.

Проведи "ревизию дома"

Перед тем как бежать в магазин, осмотри полки, антресоли и шкафы. Темные книжки, старые игрушки, ткани в теплых цветах — отличная основа для декора. Накрой игрушку белой тканью — вот вам призрак, а кучка старых книг добавит готического настроения.

Призраки из подручных материалов

Пустые бутылки из-под молока, старая простыня, мяч и маркер — и у тебя уже есть "компания призраков". Нарисуй глаза, вставь внутрь фонарик — будет выглядеть эффектно и совсем не страшно для детей.

Атмосферное освещение

Хэллоуин без правильного света — не Хэллоуин. Погаси яркие лампы, а вместо них расставь свечи, фонарики или гирлянды с Рождества. Свет, спрятанный в стеклянных банках, создает мягкое мерцание и "магическую" атмосферу.

Вторая жизнь бутылок и банок

Обычные стеклянные бутылки легко превратить в зелье ведьмы. Наполни их цветной водой, наклей этикетки "Яд №9" или "Эликсир любви" — и поставь возле свечей. Такой декор выглядит креативно и атмосферно.

Осенние ароматы и фактуры

Добавь аромат корицы, гвоздики или апельсиновой кожуры возле тепла — и в доме сразу почувствуется уют. Соедини их с сухими ветками, кружевом или старыми цветами для эффекта старинного дома.

Обнови старый декор

Если остались пластиковые тыквы — не спеши выбрасывать. Обмотай их шпагатом, покрась в черный или бронзовый цвет — и получится стильный эко-декор, который выглядит дороже, чем стоит.

