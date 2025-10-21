Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Декор на Хэллоуин без затрат — как украсить дом

Декор на Хэллоуин без затрат — как украсить дом

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 10:15
обновлено: 03:31
Как украсить дом на Хэллоуин своими руками - простые идеи декора без затрат
Отделанный фасад дома. Фото: iStockphoto

Праздничное настроение не требует затрат. Даже без покупок можно создать настоящую атмосферу Хэллоуина — с тыквами, привидениями и мерцающим светом. Достаточно лишь немного фантазии и вещей, которые уже есть дома.

Новини.LIVE собрали лучшие идеи, как украсить дом на Хэллоуин без единой копейки.

Реклама
Читайте также:

Проведи "ревизию дома"

Перед тем как бежать в магазин, осмотри полки, антресоли и шкафы. Темные книжки, старые игрушки, ткани в теплых цветах — отличная основа для декора. Накрой игрушку белой тканью — вот вам призрак, а кучка старых книг добавит готического настроения.

Призраки из подручных материалов

Пустые бутылки из-под молока, старая простыня, мяч и маркер — и у тебя уже есть "компания призраков". Нарисуй глаза, вставь внутрь фонарик — будет выглядеть эффектно и совсем не страшно для детей.

Атмосферное освещение

Хэллоуин без правильного света — не Хэллоуин. Погаси яркие лампы, а вместо них расставь свечи, фонарики или гирлянды с Рождества. Свет, спрятанный в стеклянных банках, создает мягкое мерцание и "магическую" атмосферу.

Вторая жизнь бутылок и банок

Обычные стеклянные бутылки легко превратить в зелье ведьмы. Наполни их цветной водой, наклей этикетки "Яд №9" или "Эликсир любви" — и поставь возле свечей. Такой декор выглядит креативно и атмосферно.

Осенние ароматы и фактуры

Добавь аромат корицы, гвоздики или апельсиновой кожуры возле тепла — и в доме сразу почувствуется уют. Соедини их с сухими ветками, кружевом или старыми цветами для эффекта старинного дома.

Обнови старый декор

Если остались пластиковые тыквы — не спеши выбрасывать. Обмотай их шпагатом, покрась в черный или бронзовый цвет — и получится стильный эко-декор, который выглядит дороже, чем стоит.

Мы уже писали о том, чем и как подкормить укроп после появления всходов.

Ранее сообщалось о том, где именно в квартире можно держать консервацию.

Также мы объясняли то, как очистить духовку обычным паром, не повредив поверхность.

советы дом эффективные способы украшения декор праздник
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации