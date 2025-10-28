Як виростити огірки в домашніх умовах - поради для свіжого врожаю цілий рік

Урожай огірків на грядках. Фото: Decorexpro

Огірки — це не лише літня культура. Якщо створити правильні умови, їх можна вирощувати навіть у квартирі та насолоджуватися свіжим урожаєм цілий рік. Головне — обрати відповідний сорт, забезпечити освітлення та правильний полив.

Новини.LIVE розповідає, як посадити огірки в приміщенні, яку ємність вибрати, як доглядати за рослинами та що потрібно для гарного врожаю цілий рік.

Які огірки підходять для дому

Для вирощування в приміщенні обирайте самозапильні або кущові сорти — вони компактні, не потребують запилення й чудово ростуть у контейнерах. Ідеальні варіанти: "Махаон F1", "Балконний", "Кураж" або "Міні".

Як посадити огірки в приміщенні

Використовуйте контейнери глибиною не менше 30 см із дренажними отворами.

Заповніть їх легким, поживним ґрунтом, який утримує вологу, але не застоює воду.

Насіння садіть на глибину, що вдвічі перевищує його діаметр. До появи сходів ґрунт має бути постійно вологим.

Після проростання встановіть опори або сітку для росту пагонів.

Освітлення й догляд

Ставте рослини біля сонячного вікна або під лампами денного світла 12-14 годин на день.

Поливайте регулярно, але без застою води, інакше коріння почне гнити.

Для підживлення використовуйте добрива з фосфором і калієм, щоб стимулювати цвітіння й утворення плодів.

Коли пагони підростуть, встановіть опори або сітку, щоб ліани не ламалися.

