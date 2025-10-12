Чи можна вирощувати помідори, огірки та перець в одній теплиці - правила сумісної посадки та поради

Помідори ростуть у теплиці. Фото: Pinterest

Вирощування помідорів, огірків і перцю під одним дахом можливе, але лише за дотримання певних правил. Ці культури мають різні вимоги до тепла, вологості та провітрювання.

Новини.LIVE пояснює, як правильно поєднати три культури в одній теплиці, щоб вони не заважали одна одній і давали гарний урожай.

Чи можна вирощувати разом

Помідори й огірки погано вживаються поруч через різні потреби у вологості:

помідори люблять сухіше повітря та часте провітрювання;

огірки потребують стабільної вологості й рясного поливу;

перець добре переносить спеку і вологе середовище, тому є універсальним сусідом.

Як розмістити культури у теплиці

Щоб усі рослини почувались комфортно:

помідори висаджуйте біля дверей або вентиляційних отворів;

огірки — у центральній частині з помірною вологістю;

перці — посередині або ближче до огірків, де тепліше.

Поради городникам

Регулярно провітрюйте теплицю, особливо у спеку.

Контролюйте рівень вологості — надлишок шкодить помідорам.

Для економії місця використовуйте вертикальні опори для огірків.

