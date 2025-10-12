Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Які овочі не можна вирощувати в одній теплиці для великою врожаю

Які овочі не можна вирощувати в одній теплиці для великою врожаю

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 01:12
Чи можна вирощувати помідори, огірки та перець в одній теплиці - правила сумісної посадки та поради
Помідори ростуть у теплиці. Фото: Pinterest

Вирощування помідорів, огірків і перцю під одним дахом можливе, але лише за дотримання певних правил. Ці культури мають різні вимоги до тепла, вологості та провітрювання.

Новини.LIVE пояснює, як правильно поєднати три культури в одній теплиці, щоб вони не заважали одна одній і давали гарний урожай.

Реклама
Читайте також:

Чи можна вирощувати разом

Помідори й огірки погано вживаються поруч через різні потреби у вологості:

  • помідори люблять сухіше повітря та часте провітрювання;
  • огірки потребують стабільної вологості й рясного поливу;
  • перець добре переносить спеку і вологе середовище, тому є універсальним сусідом.

Як розмістити культури у теплиці

Щоб усі рослини почувались комфортно:

  • помідори висаджуйте біля дверей або вентиляційних отворів;
  • огірки — у центральній частині з помірною вологістю;
  • перці — посередині або ближче до огірків, де тепліше.

Поради городникам

  • Регулярно провітрюйте теплицю, особливо у спеку.
  • Контролюйте рівень вологості — надлишок шкодить помідорам.
  • Для економії місця використовуйте вертикальні опори для огірків.

Ми пояснювали те, як довго зберігати баклажани свіжими вдома або заготовити їх на зиму.

Також розповідали про те, яку мульчу не варто використовувати та як вибрати правильну.

Раніше повідомлялося про те, які п’ять справ у саду варто зробити вже у жовтні.

врожай город помідори огірки перець теплиця
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації