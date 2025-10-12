Можно ли выращивать помидоры, огурцы и перец в одной теплице - правила совместной посадки и советы

Помидоры растут в теплице. Фото: Pinterest

Выращивание помидоров, огурцов и перца под одной крышей возможно, но только при соблюдении определенных правил. Эти культуры имеют разные требования к теплу, влажности и проветриванию.

Новини.LIVE объясняет, как правильно совместить три культуры в одной теплице, чтобы они не мешали друг другу и давали хороший урожай.

Можно ли выращивать вместе

Помидоры и огурцы плохо уживаются рядом из-за разных потребностей во влажности:

помидоры любят более сухой воздух и частое проветривание;

огурцы нуждаются в стабильной влажности и обильном поливе;

перец хорошо переносит жару и влажную среду, поэтому является универсальным соседом.

Как разместить культуры в теплице

Чтобы все растения чувствовали себя комфортно:

помидоры высаживайте возле дверей или вентиляционных отверстий;

огурцы — в центральной части с умеренной влажностью;

перцы — посередине или ближе к огурцам, где теплее.

Советы огородникам

Регулярно проветривайте теплицу, особенно в жару.

Контролируйте уровень влажности — избыток вредит помидорам.

Для экономии места используйте вертикальные опоры для огурцов.

