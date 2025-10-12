Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Какие овощи нельзя выращивать в одной теплице для большого урожая

Какие овощи нельзя выращивать в одной теплице для большого урожая

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 01:12
Можно ли выращивать помидоры, огурцы и перец в одной теплице - правила совместной посадки и советы
Помидоры растут в теплице. Фото: Pinterest

Выращивание помидоров, огурцов и перца под одной крышей возможно, но только при соблюдении определенных правил. Эти культуры имеют разные требования к теплу, влажности и проветриванию.

Новини.LIVE объясняет, как правильно совместить три культуры в одной теплице, чтобы они не мешали друг другу и давали хороший урожай.

Реклама
Читайте также:

Можно ли выращивать вместе

Помидоры и огурцы плохо уживаются рядом из-за разных потребностей во влажности:

  • помидоры любят более сухой воздух и частое проветривание;
  • огурцы нуждаются в стабильной влажности и обильном поливе;
  • перец хорошо переносит жару и влажную среду, поэтому является универсальным соседом.

Как разместить культуры в теплице

Чтобы все растения чувствовали себя комфортно:

  • помидоры высаживайте возле дверей или вентиляционных отверстий;
  • огурцы — в центральной части с умеренной влажностью;
  • перцы — посередине или ближе к огурцам, где теплее.

Советы огородникам

  • Регулярно проветривайте теплицу, особенно в жару.
  • Контролируйте уровень влажности — избыток вредит помидорам.
  • Для экономии места используйте вертикальные опоры для огурцов.

Мы объясняли то, как долго хранить баклажаны свежими дома или заготовить их на зиму.

Также рассказывали о том, какую мульчу не стоит использовать и как выбрать правильную.

Ранее сообщалось о том, какие пять дел в саду стоит сделать уже в октябре.

урожай огород помидоры огурцы перец теплица
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации