Можно ли выращивать помидоры, огурцы и перец в одной теплице - правила совместной посадки и советы

Какие овощи нельзя выращивать в одной теплице для большого урожая
Выращивание помидоров, огурцов и перца под одной крышей возможно, но только при соблюдении определенных правил. Эти культуры имеют разные требования к теплу, влажности и проветриванию.
Новини.LIVE объясняет, как правильно совместить три культуры в одной теплице, чтобы они не мешали друг другу и давали хороший урожай.
Можно ли выращивать вместе
Помидоры и огурцы плохо уживаются рядом из-за разных потребностей во влажности:
- помидоры любят более сухой воздух и частое проветривание;
- огурцы нуждаются в стабильной влажности и обильном поливе;
- перец хорошо переносит жару и влажную среду, поэтому является универсальным соседом.
Как разместить культуры в теплице
Чтобы все растения чувствовали себя комфортно:
- помидоры высаживайте возле дверей или вентиляционных отверстий;
- огурцы — в центральной части с умеренной влажностью;
- перцы — посередине или ближе к огурцам, где теплее.
Советы огородникам
- Регулярно проветривайте теплицу, особенно в жару.
- Контролируйте уровень влажности — избыток вредит помидорам.
- Для экономии места используйте вертикальные опоры для огурцов.
