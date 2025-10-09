Как правильно хранить баклажаны - заморозка, сушка, холодильник и консервация - как правильно хранить баклажаны

Человек собирает урожай баклажанов. Фото: Freepik

Баклажаны быстро вянут и теряют вкус, если их неправильно хранить. Чтобы урожай не пропал, важно создать правильные условия — от температуры до способа обработки.

Как долго хранить баклажаны свежими дома или заготовить их на зиму.

Как долго хранятся свежие баклажаны

Проще всего держать баклажаны в холодильнике при температуре +6...+8°C. Каждый плод желательно завернуть в бумагу или пищевую пленку — так они остаются свежими до 2-3 недель. Не кладите баклажаны рядом с яблоками или помидорами - они выделяют этилен, который ускоряет порчу.

Замораживание

Самый удобный способ сохранить овощи до года.

Сырые баклажаны бланшируют 3-5 минут и охлаждают.

Можно замораживать обжаренные кружочки или готовые блюда — рагу, икру.

Такой метод помогает сохранить вкус и форму плодов без консервантов.

Сушка и хранение в погребе

Плоды нарезают кружочками и сушат в духовке при +45...+50°C. В сухих банках или мешочках они хранятся до года. Если есть погреб, баклажаны можно сложить в ящики, пересыпанные соломой, или подвесить на веревках — тогда они не будут портиться 1-2 месяца.

Консервация

Для длительного хранения баклажаны маринуют, квасят или делают икру. В плотно закрученных банках они хранятся до 2 лет и остаются вкусными даже зимой.

