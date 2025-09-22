Как хранить капусту на зиму - два проверенных способа от садоводов

Храните капусту правильно — секрет, чтобы кочаны лежали до весны
Хранить капусту зимой можно не только в песке или на куче. Опытные садоводы советуют два простых метода, которые позволяют сохранить кочаны свежими до самой весны.
Почему важно правильное хранение капусты
После сбора урожая главная задача садовода — сохранить кочаны свежими, хрустящими и без гнили. Традиционные способы не всегда работают: капуста теряет влагу, портится и быстро вянет.
Хранение капусты в бумаге
Каждый кочан обертывают плотной бумагой, которая защищает от влаги и одновременно "дышит". Завернутые кочаны раскладывают на полках или в ящиках, оставляя промежутки для циркуляции воздуха. Это уменьшает риск появления плесени.
Подвешивание капусты
Оставьте кочан длиной 10-15 см, сделайте петлю из веревки и подвесьте овощ в прохладном погребе или на балконе. Воздух обдувает кочан со всех сторон, и риск гниения минимален. В подвешенном состоянии капуста дольше сохраняет вкус и хрусткость.
Полезные советы садоводам
- Выбирайте плотные кочаны без трещин и повреждений.
- Не мойте капусту перед закладкой — достаточно снять верхние листья.
- Поддерживайте температуру 1-3 °C и влажность около 90%.
