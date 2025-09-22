Видео
Главная Дом и огород Храните капусту правильно — секрет, чтобы кочаны лежали до весны

Храните капусту правильно — секрет, чтобы кочаны лежали до весны

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 18:58
Как хранить капусту на зиму - два проверенных способа от садоводов
Огородник собирает урожай капусты. Фото: Tumblr

Хранить капусту зимой можно не только в песке или на куче. Опытные садоводы советуют два простых метода, которые позволяют сохранить кочаны свежими до самой весны.

Новини.LIVE делится советами, как правильно хранить капусту зимой.

Почему важно правильное хранение капусты

После сбора урожая главная задача садовода — сохранить кочаны свежими, хрустящими и без гнили. Традиционные способы не всегда работают: капуста теряет влагу, портится и быстро вянет.

Хранение капусты в бумаге

Каждый кочан обертывают плотной бумагой, которая защищает от влаги и одновременно "дышит". Завернутые кочаны раскладывают на полках или в ящиках, оставляя промежутки для циркуляции воздуха. Это уменьшает риск появления плесени.

Подвешивание капусты

Оставьте кочан длиной 10-15 см, сделайте петлю из веревки и подвесьте овощ в прохладном погребе или на балконе. Воздух обдувает кочан со всех сторон, и риск гниения минимален. В подвешенном состоянии капуста дольше сохраняет вкус и хрусткость.

Полезные советы садоводам

  • Выбирайте плотные кочаны без трещин и повреждений.
  • Не мойте капусту перед закладкой — достаточно снять верхние листья.
  • Поддерживайте температуру 1-3 °C и влажность около 90%.

урожай советы капуста эффективные способы хранение дома
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
