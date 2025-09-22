Як зберігати капусту на зиму - два перевірені способи від садівників

Огородник збирає врожай капусти. Фото: Tumblr

Зберігати капусту взимку можна не лише у піску чи на купі. Досвідчені садівники радять два прості методи, які дозволяють зберегти качани свіжими до самої весни.

Чому важливе правильне зберігання капусти

Після збору врожаю головна задача садівника — зберегти качани свіжими, хрусткими й без гнилі. Традиційні способи не завжди працюють: капуста втрачає вологу, псується і швидко в’яне.

Зберігання капусти у папері

Кожен качан обгортають щільним папером, який захищає від вологи й одночасно "дихає". Загорнуті качани розкладають на полицях чи в ящиках, залишаючи проміжки для циркуляції повітря. Це зменшує ризик появи цвілі.

Підвішування капусти

Залиште качанчик завдовжки 10-15 см, зробіть петлю з мотузки та підвісьте овоч у прохолодному погребі чи на балконі. Повітря обдуває качан з усіх боків, і ризик гниття мінімальний. У підвішеному стані капуста довше зберігає смак і хрусткість.

Корисні поради садівникам

Обирайте щільні качани без тріщин і пошкоджень.

Не мийте капусту перед закладкою — достатньо зняти верхні листки.

Підтримуйте температуру 1-3 °C і вологість близько 90%.

