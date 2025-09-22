Як зберігати капусту на зиму - два перевірені способи від садівників

Зберігайте капусту правильно — секрет, щоб качани лежали до весни
Зберігати капусту взимку можна не лише у піску чи на купі. Досвідчені садівники радять два прості методи, які дозволяють зберегти качани свіжими до самої весни.
Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно зберігати капусту взимку.
Чому важливе правильне зберігання капусти
Після збору врожаю головна задача садівника — зберегти качани свіжими, хрусткими й без гнилі. Традиційні способи не завжди працюють: капуста втрачає вологу, псується і швидко в’яне.
Зберігання капусти у папері
Кожен качан обгортають щільним папером, який захищає від вологи й одночасно "дихає". Загорнуті качани розкладають на полицях чи в ящиках, залишаючи проміжки для циркуляції повітря. Це зменшує ризик появи цвілі.
Підвішування капусти
Залиште качанчик завдовжки 10-15 см, зробіть петлю з мотузки та підвісьте овоч у прохолодному погребі чи на балконі. Повітря обдуває качан з усіх боків, і ризик гниття мінімальний. У підвішеному стані капуста довше зберігає смак і хрусткість.
Корисні поради садівникам
- Обирайте щільні качани без тріщин і пошкоджень.
- Не мийте капусту перед закладкою — достатньо зняти верхні листки.
- Підтримуйте температуру 1-3 °C і вологість близько 90%.
Ми вже писали про те, які культури не варто садити поспіль.
Раніше повідомлялося про те, які рослини не варто обрізати у вересні.
Також ми пояснювали те, які овочі виживають під снігом.
Читайте Новини.LIVE!