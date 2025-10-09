Відео
Головна Дім та город Баклажани на зиму — як зберегти врожай без втрати користі

Дата публікації: 9 жовтня 2025 20:10
Як правильно зберігати баклажани - заморожування, сушка, холодильник і консервація
Людина збирає врожай баклажанів. Фото: Freepik

Баклажани швидко в’януть і втрачають смак, якщо їх неправильно зберігати. Щоб урожай не пропав, важливо створити правильні умови — від температури до способу обробки.

Новини.LIVE розповідає, як довго зберігати баклажани свіжими вдома або заготовити їх на зиму.

Як довго зберігаються свіжі баклажани

Найпростіше тримати баклажани в холодильнику при температурі +6…+8°C. Кожен плід бажано загорнути у папір або харчову плівку — так вони залишаються свіжими до 2-3 тижнів. Не кладіть баклажани поруч із яблуками чи помідорами — вони виділяють етилен, який прискорює псування.

Заморожування

Найзручніший спосіб зберегти овочі до року.

  • Сирі баклажани бланшують 3-5 хвилин і охолоджують.
  • Можна заморожувати обсмажені кружальця або готові страви — рагу, ікру.

Такий метод допомагає зберегти смак і форму плодів без консервантів.

Сушка та зберігання в погребі

Плоди нарізають кружальцями й сушать у духовці при +45…+50°C. У сухих банках чи мішечках вони зберігаються до року. Якщо є льох, баклажани можна скласти в ящики, пересипані соломою, або підвісити на мотузках — тоді вони не псуватимуться 1-2 місяці.

Консервація

Для тривалого зберігання баклажани маринують, квасять або роблять ікру. У щільно закручених банках вони зберігаються до 2 років і залишаються смачними навіть узимку.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
