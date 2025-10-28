Как вырастить огурцы в домашних условиях - советы для свежего урожая круглый год

Домашние огурцы без теплицы — как получить урожай зимой
Огурцы — это не только летняя культура. Если создать правильные условия, их можно выращивать даже в квартире и наслаждаться свежим урожаем круглый год. Главное — выбрать подходящий сорт, обеспечить освещение и правильный полив.
Новини.LIVE рассказывает, как посадить огурцы в помещении, какую емкость выбрать, как ухаживать за растениями и что нужно для хорошего урожая круглый год.
Какие огурцы подходят для дома
Для выращивания в помещении выбирайте самоопыляемые или кустовые сорта — они компактные, не требуют опыления и прекрасно растут в контейнерах. Идеальные варианты: "Махаон F1", "Балконный", "Кураж" или "Мини".
Как посадить огурцы в помещении
- Используйте контейнеры глубиной не менее 30 см с дренажными отверстиями.
- Заполните их легким, питательным грунтом, который удерживает влагу, но не застаивает воду.
- Семена сажайте на глубину, вдвое превышающую их диаметр. До появления всходов почва должна быть постоянно влажной.
- После прорастания установите опоры или сетку для роста побегов.
Освещение и уход
- Ставьте растения возле солнечного окна или под лампами дневного света 12-14 часов в день.
- Поливайте регулярно, но без застоя воды, иначе корни начнут гнить.
- Для подкормки используйте удобрения с фосфором и калием, чтобы стимулировать цветение и образование плодов.
- Когда побеги подрастут, установите опоры или сетку, чтобы лианы не ломались.
