Как вырастить огурцы в домашних условиях - советы для свежего урожая круглый год

Урожай огурцов на грядках. Фото: Decorexpro

Огурцы — это не только летняя культура. Если создать правильные условия, их можно выращивать даже в квартире и наслаждаться свежим урожаем круглый год. Главное — выбрать подходящий сорт, обеспечить освещение и правильный полив.

Новини.LIVE рассказывает, как посадить огурцы в помещении, какую емкость выбрать, как ухаживать за растениями и что нужно для хорошего урожая круглый год.

Реклама

Читайте также:

Какие огурцы подходят для дома

Для выращивания в помещении выбирайте самоопыляемые или кустовые сорта — они компактные, не требуют опыления и прекрасно растут в контейнерах. Идеальные варианты: "Махаон F1", "Балконный", "Кураж" или "Мини".

Как посадить огурцы в помещении

Используйте контейнеры глубиной не менее 30 см с дренажными отверстиями.

Заполните их легким, питательным грунтом, который удерживает влагу, но не застаивает воду.

Семена сажайте на глубину, вдвое превышающую их диаметр. До появления всходов почва должна быть постоянно влажной.

После прорастания установите опоры или сетку для роста побегов.

Освещение и уход

Ставьте растения возле солнечного окна или под лампами дневного света 12-14 часов в день.

Поливайте регулярно, но без застоя воды, иначе корни начнут гнить.

Для подкормки используйте удобрения с фосфором и калием, чтобы стимулировать цветение и образование плодов.

Когда побеги подрастут, установите опоры или сетку, чтобы лианы не ломались.

Мы уже рассказывали о том, какие овощи лучше всего сажать рядом с чесноком, чтобы повысить урожайность.

Также ранее объясняли то, какие работы нужно провести с персиком осенью.

Подробнее мы рассказывали о том, чем подкормить яблони в ноябре 2025 года.