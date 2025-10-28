Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Домашние огурцы без теплицы — как получить урожай зимой

Домашние огурцы без теплицы — как получить урожай зимой

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 07:32
обновлено: 08:34
Как вырастить огурцы в домашних условиях - советы для свежего урожая круглый год
Урожай огурцов на грядках. Фото: Decorexpro

Огурцы — это не только летняя культура. Если создать правильные условия, их можно выращивать даже в квартире и наслаждаться свежим урожаем круглый год. Главное — выбрать подходящий сорт, обеспечить освещение и правильный полив.

Новини.LIVE рассказывает, как посадить огурцы в помещении, какую емкость выбрать, как ухаживать за растениями и что нужно для хорошего урожая круглый год.

Реклама
Читайте также:

Какие огурцы подходят для дома

Для выращивания в помещении выбирайте самоопыляемые или кустовые сорта — они компактные, не требуют опыления и прекрасно растут в контейнерах. Идеальные варианты: "Махаон F1", "Балконный", "Кураж" или "Мини".

Как посадить огурцы в помещении

  • Используйте контейнеры глубиной не менее 30 см с дренажными отверстиями.
  • Заполните их легким, питательным грунтом, который удерживает влагу, но не застаивает воду.
  • Семена сажайте на глубину, вдвое превышающую их диаметр. До появления всходов почва должна быть постоянно влажной.
  • После прорастания установите опоры или сетку для роста побегов.

Освещение и уход

  • Ставьте растения возле солнечного окна или под лампами дневного света 12-14 часов в день.
  • Поливайте регулярно, но без застоя воды, иначе корни начнут гнить.
  • Для подкормки используйте удобрения с фосфором и калием, чтобы стимулировать цветение и образование плодов.
  • Когда побеги подрастут, установите опоры или сетку, чтобы лианы не ломались.

Мы уже рассказывали о том, какие овощи лучше всего сажать рядом с чесноком, чтобы повысить урожайность.

Также ранее объясняли то, какие работы нужно провести с персиком осенью.

Подробнее мы рассказывали о том, чем подкормить яблони в ноябре 2025 года.

урожай растения советы дом огурцы подоконники
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации