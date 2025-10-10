Видео
Україна
Видео

Дом и огород Лучшие соседи для чеснока — урожай вырастет вдвое

Лучшие соседи для чеснока — урожай вырастет вдвое

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 07:32
Что посадить возле чеснока - лучшие соседи для большого урожая без вредителей
Человек собирает урожай чеснока. Фото: Gardener`s Path

Чеснок — не только ценная приправа, но и естественный защитник для соседних растений. Он отпугивает вредителей и насыщает землю полезными веществами, помогая соседним культурам расти быстрее и давать больше плодов.

Новини.LIVE рассказывает, какие овощи лучше всего сажать рядом с чесноком, чтобы повысить урожайность без химии.

Читайте также:

Почему стоит сажать рядом с чесноком

Чеснок выделяет фитонциды — природные вещества, подавляющие развитие грибков и личинок вредителей. Он оздоравливает почву, уменьшает количество сорняков и создает защитный барьер для соседних культур. Именно поэтому рядом с ним лучше растут овощи, чувствительные к насекомым и болезням.

Лучшие соседи для чеснока

  • Морковь. Чеснок отпугивает морковную муху, а также улучшает структуру почвы. Благодаря этому морковь растет ровной, сладкой и урожайной.
  • Свекла. Хорошо переносит соседство с чесноком, потому что тот обеззараживает землю и снижает риск гнили. Урожай становится больше и плотнее.

Что не стоит сажать возле чеснока

Не все культуры дружат с чесноком. Некоторые растения забирают из почвы одинаковые микроэлементы или имеют общих вредителей, из-за чего урожай обеих культур снижается. Плохими соседями считаются:

  • Лук — принадлежит к тому же семейству, поэтому истощает землю и провоцирует болезни.
  • Бобовые — не любят резких запахов и растут медленнее рядом с чесноком.
  • Капуста — плохо переносит фитонциды, которые выделяет чеснок.
  • Редис и репа — могут горчить из-за общих веществ в почве.

Мы уже писали о том, как сохранить петунию зимой и избежать пересушивания почвы.

Ранее объясняли то, как правильно подготовить огород и уничтожить белокрылку к новому сезону.

Подробнее рассказывали о том, чем подкормить малину осенью.

урожай морковь огород чеснок свекла
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
