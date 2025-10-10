Что посадить возле чеснока - лучшие соседи для большого урожая без вредителей

Лучшие соседи для чеснока — урожай вырастет вдвое
Чеснок — не только ценная приправа, но и естественный защитник для соседних растений. Он отпугивает вредителей и насыщает землю полезными веществами, помогая соседним культурам расти быстрее и давать больше плодов.
Новини.LIVE рассказывает, какие овощи лучше всего сажать рядом с чесноком, чтобы повысить урожайность без химии.
Почему стоит сажать рядом с чесноком
Чеснок выделяет фитонциды — природные вещества, подавляющие развитие грибков и личинок вредителей. Он оздоравливает почву, уменьшает количество сорняков и создает защитный барьер для соседних культур. Именно поэтому рядом с ним лучше растут овощи, чувствительные к насекомым и болезням.
Лучшие соседи для чеснока
- Морковь. Чеснок отпугивает морковную муху, а также улучшает структуру почвы. Благодаря этому морковь растет ровной, сладкой и урожайной.
- Свекла. Хорошо переносит соседство с чесноком, потому что тот обеззараживает землю и снижает риск гнили. Урожай становится больше и плотнее.
Что не стоит сажать возле чеснока
Не все культуры дружат с чесноком. Некоторые растения забирают из почвы одинаковые микроэлементы или имеют общих вредителей, из-за чего урожай обеих культур снижается. Плохими соседями считаются:
- Лук — принадлежит к тому же семейству, поэтому истощает землю и провоцирует болезни.
- Бобовые — не любят резких запахов и растут медленнее рядом с чесноком.
- Капуста — плохо переносит фитонциды, которые выделяет чеснок.
- Редис и репа — могут горчить из-за общих веществ в почве.
