Україна
Найкращі сусіди для часнику — врожай зросте вдвічі

Найкращі сусіди для часнику — врожай зросте вдвічі

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 07:32
Що посадити біля часнику - найкращі сусіди для великого врожаю без шкідників
Людина збирає врожай часнику. Фото: Gardener`s Path

Часник — не лише цінна приправа, а й природний захисник для сусідніх рослин. Він відлякує шкідників і насичує землю корисними речовинами, допомагаючи сусіднім культурам рости швидше та давати більше плодів.

Новини.LIVE розповідає, які овочі найкраще садити поруч із часником, щоб підвищити врожайність без хімії.

Читайте також:

Чому варто садити поруч із часником

Часник виділяє фітонциди — природні речовини, що пригнічують розвиток грибків і личинок шкідників. Він оздоровлює ґрунт, зменшує кількість бур’янів і створює захисний бар’єр для сусідніх культур. Саме тому поруч із ним краще ростуть овочі, чутливі до комах та хвороб.

Найкращі сусіди для часнику

  • Морква. Часник відлякує морквяну муху, а також покращує структуру ґрунту. Завдяки цьому морква росте рівною, солодкою й урожайною.
  • Буряк. Добре переносить сусідство з часником, бо той знезаражує землю й знижує ризик гнилі. Урожай стає більшим і щільнішим.

Що не варто садити біля часнику

Не всі культури дружать із часником. Деякі рослини забирають з ґрунту однакові мікроелементи або мають спільних шкідників, через що врожай обох культур знижується. Поганими сусідами вважаються:

  • Цибуля — належить до тієї ж родини, тому виснажує землю та провокує хвороби.
  • Бобові  — не люблять різких запахів і ростуть повільніше поруч із часником.
  • Капуста — погано переносить фітонциди, що виділяє часник.
  • Редис і ріпа — можуть гірчити через спільні речовини в ґрунті.

Ми вже писали про те, як зберегти петунію взимку та уникнути пересушення ґрунту.

Раніше пояснювали те, як правильно підготувати город і знищити білокрилку до нового сезону.

Детальніше розповідали про те, чим підживити малину восени.

врожай морква город часник буряк
Леонід Волков
Автор:
Леонід Волков
