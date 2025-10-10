Що посадити біля часнику - найкращі сусіди для великого врожаю без шкідників

Найкращі сусіди для часнику — врожай зросте вдвічі
Часник — не лише цінна приправа, а й природний захисник для сусідніх рослин. Він відлякує шкідників і насичує землю корисними речовинами, допомагаючи сусіднім культурам рости швидше та давати більше плодів.
Новини.LIVE розповідає, які овочі найкраще садити поруч із часником, щоб підвищити врожайність без хімії.
Чому варто садити поруч із часником
Часник виділяє фітонциди — природні речовини, що пригнічують розвиток грибків і личинок шкідників. Він оздоровлює ґрунт, зменшує кількість бур’янів і створює захисний бар’єр для сусідніх культур. Саме тому поруч із ним краще ростуть овочі, чутливі до комах та хвороб.
Найкращі сусіди для часнику
- Морква. Часник відлякує морквяну муху, а також покращує структуру ґрунту. Завдяки цьому морква росте рівною, солодкою й урожайною.
- Буряк. Добре переносить сусідство з часником, бо той знезаражує землю й знижує ризик гнилі. Урожай стає більшим і щільнішим.
Що не варто садити біля часнику
Не всі культури дружать із часником. Деякі рослини забирають з ґрунту однакові мікроелементи або мають спільних шкідників, через що врожай обох культур знижується. Поганими сусідами вважаються:
- Цибуля — належить до тієї ж родини, тому виснажує землю та провокує хвороби.
- Бобові — не люблять різких запахів і ростуть повільніше поруч із часником.
- Капуста — погано переносить фітонциди, що виділяє часник.
- Редис і ріпа — можуть гірчити через спільні речовини в ґрунті.
