Идеальный декор к Хэллоуину — привидения своими руками

Идеальный декор к Хэллоуину — привидения своими руками


Дата публикации 28 октября 2025 18:46
обновлено: 16:25
Привидения на Хэллоуин своими руками - пошаговая инструкция декора для дома
Призраки на фоне стены. Фото: Freepik

Хочешь создать дома атмосферу праздника без затрат и страшилок — сделай милых привидений своими руками. Такой декор поможет добавить осеннего уюта и хэллоуинской магии даже в обычной комнате.

Новини.LIVE делится простым и быстрым способом создать праздничных привидений из подручных материалов.

Как сделать милых привидений своими руками

Для создания волшебного декора нужно всего несколько вещей, которые найдутся дома:

  • аквапалка или палка;
  • детские штанишки и ботиночки;
  • белая ткань и немного ваты;
  • черная бумага для глаз;
  • клей, веревка и мелкий декор — паучки, ленты или LED-свечи.

Пошаговая инструкция

  1. Создай основу. Согни аквапалку и вставь в башмачки — это "тело" привидения.
  2. Добавь голову. Наполни кусок ткани ватой, сформируй шар и закрепи сверху.
  3. Накрой тканью. Белый материал должен легко спадать, образуя силуэт привидения.
  4. Приклей глаза. Используй черную бумагу или фетр.

Полезные советы

  • Добавь под ткань LED-свечу — призрак будет сиять в темноте.
  • Используй марлю или фатин для легкости.
  • Создай несколько призраков разного размера — для подоконника, стола или полки.

Такой декор прекрасно сочетается с тыквами, свечами и гирляндами, создавая уютную хэллоуинскую атмосферу дома.

Мы уже писали о том, как посадить огурцы в помещении и что нужно для хорошего урожая круглый год.

Ранее объясняли то, почему зараженный картофель не стоит держать в погребе.

Подробнее рассказывали о том, как подготовить землю перед посадкой чеснока осенью.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
