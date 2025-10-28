Привидения на Хэллоуин своими руками - пошаговая инструкция декора для дома

Идеальный декор к Хэллоуину — привидения своими руками
Хочешь создать дома атмосферу праздника без затрат и страшилок — сделай милых привидений своими руками. Такой декор поможет добавить осеннего уюта и хэллоуинской магии даже в обычной комнате.
Новини.LIVE делится простым и быстрым способом создать праздничных привидений из подручных материалов.
Как сделать милых привидений своими руками
Для создания волшебного декора нужно всего несколько вещей, которые найдутся дома:
- аквапалка или палка;
- детские штанишки и ботиночки;
- белая ткань и немного ваты;
- черная бумага для глаз;
- клей, веревка и мелкий декор — паучки, ленты или LED-свечи.
Пошаговая инструкция
- Создай основу. Согни аквапалку и вставь в башмачки — это "тело" привидения.
- Добавь голову. Наполни кусок ткани ватой, сформируй шар и закрепи сверху.
- Накрой тканью. Белый материал должен легко спадать, образуя силуэт привидения.
- Приклей глаза. Используй черную бумагу или фетр.
Полезные советы
- Добавь под ткань LED-свечу — призрак будет сиять в темноте.
- Используй марлю или фатин для легкости.
- Создай несколько призраков разного размера — для подоконника, стола или полки.
Такой декор прекрасно сочетается с тыквами, свечами и гирляндами, создавая уютную хэллоуинскую атмосферу дома.
