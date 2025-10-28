Привидения на Хэллоуин своими руками - пошаговая инструкция декора для дома

Призраки на фоне стены. Фото: Freepik

Хочешь создать дома атмосферу праздника без затрат и страшилок — сделай милых привидений своими руками. Такой декор поможет добавить осеннего уюта и хэллоуинской магии даже в обычной комнате.

Новини.LIVE делится простым и быстрым способом создать праздничных привидений из подручных материалов.

Реклама

Читайте также:

Как сделать милых привидений своими руками

Для создания волшебного декора нужно всего несколько вещей, которые найдутся дома:

аквапалка или палка;

детские штанишки и ботиночки;

белая ткань и немного ваты;

черная бумага для глаз;

клей, веревка и мелкий декор — паучки, ленты или LED-свечи.

Пошаговая инструкция

Создай основу. Согни аквапалку и вставь в башмачки — это "тело" привидения. Добавь голову. Наполни кусок ткани ватой, сформируй шар и закрепи сверху. Накрой тканью. Белый материал должен легко спадать, образуя силуэт привидения. Приклей глаза. Используй черную бумагу или фетр.

Полезные советы

Добавь под ткань LED-свечу — призрак будет сиять в темноте.

Используй марлю или фатин для легкости.

Создай несколько призраков разного размера — для подоконника, стола или полки.

Такой декор прекрасно сочетается с тыквами, свечами и гирляндами, создавая уютную хэллоуинскую атмосферу дома.

Мы уже писали о том, как посадить огурцы в помещении и что нужно для хорошего урожая круглый год.

Ранее объясняли то, почему зараженный картофель не стоит держать в погребе.

Подробнее рассказывали о том, как подготовить землю перед посадкой чеснока осенью.