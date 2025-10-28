Как подготовить грядку под озимый чеснок осенью - когда и где сажать

Человек возится на огороде. Фото: Freepik

Осенняя подготовка грядки под чеснок — залог крепких всходов и большого урожая весной. Важно не только выбрать правильное место, но и подготовить почву заранее, чтобы зубчики не загнили и хорошо перезимовали.

Новини.LIVE рассказывает, какие культуры можно считать удачными предшественниками, как подготовить землю и каких ошибок стоит избегать перед посадкой чеснока осенью.

Реклама

Читайте также:

Где сажать озимый чеснок

Для посадки выбирайте хорошо освещенный участок с рыхлой, нейтральной почвой. Не допускайте застоя воды — талая влага весной может загнить зубчики. Идеальные предшественники: горох, боб, фасоль, а также огурцы, тыква, кабачки или ранняя капуста.

Куда сажать нельзя

Не высаживайте чеснок после лука, картофеля, моркови, свеклы и баклажанов. Возвращать культуру на то же место можно только через 4 года, чтобы избежать заражения почвы вредителями и грибком.

Как подготовить грядку

Подготовку начинают за 1-2 месяца до посадки. Если сажать в свежевскопанную землю, зубчики могут оказаться слишком глубоко и взойдут позже.

Уберите сорняки и растительные остатки. Выровняйте кислотность (если нужно — добавьте золу). Внесите 10 кг перегноя или компоста, 40-50 г суперфосфата и 25-30 г сульфата калия на 1 кв. м. Не используйте свежий навоз — он способствует развитию грибковых болезней.

Мы уже писали о том, каких действий стоит избегать, чтобы клубника не потеряла силы и дала обильный урожай.

Ранее объясняли то, как помочь ремонтантной малине созреть осенью.

Подробнее рассказывали о том, как обрезать виноград осенью, чтобы плоды стали крупнее.