Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород После этой обрезки виноград становится сладким и урожайным

После этой обрезки виноград становится сладким и урожайным

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 20:17
обновлено: 20:32
Как правильно обрезать виноград осенью, чтобы ягоды были сладкими и крупными
Человек срезает урожай винограда. Фото: Freepik

Многие садоводы жалуются, что виноград растет кислым, даже если уход кажется правильным. Но секрет всего — в грамотной осенней обрезке. Именно она определяет, каким будет урожай в следующем году.

Новини.LIVE рассказывает, как обрезать виноград осенью, чтобы плоды стали больше, слаще и созревали быстрее.

Реклама
Читайте также:

Уберите слабые побеги

Начните с санитарной обрезки. Удалите тонкие, слабые, больные или поврежденные побеги, а также те, что растут внутрь куста или тянутся к земле. На каждом рукаве оставьте 2-3 самые сильные лозы — они дадут основу будущего урожая.

Сформируйте сучки замещения

На каждом рукаве выберите самую низкую здоровую лозу и обрежьте ее коротко, оставив 2-3 почки. Такие короткие побеги дают молодые лозы на следующий год и поддерживают регулярное плодоношение.

Подготовьте стрелки плодоношения

Лозу, расположенную выше, обрезайте длиннее:

  • для технических сортов — оставляйте 8-10 почек;
  • для столовых сортов — 10-12 почек.

Срез делайте под углом, отступая 2-3 см от последней почки. Это предотвращает пересыхание и стимулирует равномерное развитие побегов.

Расположите лозы правильно

После обрезки стрелки размещают горизонтально на высоте 60-70 см. Не стоит сгибать побеги против направления роста — это может повредить лозу. Важно, чтобы все ветви получали достаточно света и воздуха.

Контролируйте нагрузку куста

Не оставляйте слишком много побегов. Оптимально — 30-40 плодовых почек на куст. Тогда растение не перегружается, ягоды вырастают более крупными, сочными и сладкими.

Мы уже писали о том, чем укрыть ремонтантную клубнику.

Ранее объясняли то, как правильно сохранить виноград на зиму без лишних хлопот.

Подробнее рассказывали о том, как правильно мыть шампиньоны, вешенки, лисички и сморчки, чтобы они оставались ароматными и хрустящими.

урожай огород сад виноград обрезка
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации