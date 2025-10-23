Как правильно обрезать виноград осенью, чтобы ягоды были сладкими и крупными

Человек срезает урожай винограда. Фото: Freepik

Многие садоводы жалуются, что виноград растет кислым, даже если уход кажется правильным. Но секрет всего — в грамотной осенней обрезке. Именно она определяет, каким будет урожай в следующем году.

Новини.LIVE рассказывает, как обрезать виноград осенью, чтобы плоды стали больше, слаще и созревали быстрее.

Реклама

Читайте также:

Уберите слабые побеги

Начните с санитарной обрезки. Удалите тонкие, слабые, больные или поврежденные побеги, а также те, что растут внутрь куста или тянутся к земле. На каждом рукаве оставьте 2-3 самые сильные лозы — они дадут основу будущего урожая.

Сформируйте сучки замещения

На каждом рукаве выберите самую низкую здоровую лозу и обрежьте ее коротко, оставив 2-3 почки. Такие короткие побеги дают молодые лозы на следующий год и поддерживают регулярное плодоношение.

Подготовьте стрелки плодоношения

Лозу, расположенную выше, обрезайте длиннее:

для технических сортов — оставляйте 8-10 почек;

для столовых сортов — 10-12 почек.

Срез делайте под углом, отступая 2-3 см от последней почки. Это предотвращает пересыхание и стимулирует равномерное развитие побегов.

Расположите лозы правильно

После обрезки стрелки размещают горизонтально на высоте 60-70 см. Не стоит сгибать побеги против направления роста — это может повредить лозу. Важно, чтобы все ветви получали достаточно света и воздуха.

Контролируйте нагрузку куста

Не оставляйте слишком много побегов. Оптимально — 30-40 плодовых почек на куст. Тогда растение не перегружается, ягоды вырастают более крупными, сочными и сладкими.

Мы уже писали о том, чем укрыть ремонтантную клубнику.

Ранее объясняли то, как правильно сохранить виноград на зиму без лишних хлопот.

Подробнее рассказывали о том, как правильно мыть шампиньоны, вешенки, лисички и сморчки, чтобы они оставались ароматными и хрустящими.