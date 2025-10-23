Как правильно обрезать виноград осенью, чтобы ягоды были сладкими и крупными

После этой обрезки виноград становится сладким и урожайным
Многие садоводы жалуются, что виноград растет кислым, даже если уход кажется правильным. Но секрет всего — в грамотной осенней обрезке. Именно она определяет, каким будет урожай в следующем году.
Новини.LIVE рассказывает, как обрезать виноград осенью, чтобы плоды стали больше, слаще и созревали быстрее.
Уберите слабые побеги
Начните с санитарной обрезки. Удалите тонкие, слабые, больные или поврежденные побеги, а также те, что растут внутрь куста или тянутся к земле. На каждом рукаве оставьте 2-3 самые сильные лозы — они дадут основу будущего урожая.
Сформируйте сучки замещения
На каждом рукаве выберите самую низкую здоровую лозу и обрежьте ее коротко, оставив 2-3 почки. Такие короткие побеги дают молодые лозы на следующий год и поддерживают регулярное плодоношение.
Подготовьте стрелки плодоношения
Лозу, расположенную выше, обрезайте длиннее:
- для технических сортов — оставляйте 8-10 почек;
- для столовых сортов — 10-12 почек.
Срез делайте под углом, отступая 2-3 см от последней почки. Это предотвращает пересыхание и стимулирует равномерное развитие побегов.
Расположите лозы правильно
После обрезки стрелки размещают горизонтально на высоте 60-70 см. Не стоит сгибать побеги против направления роста — это может повредить лозу. Важно, чтобы все ветви получали достаточно света и воздуха.
Контролируйте нагрузку куста
Не оставляйте слишком много побегов. Оптимально — 30-40 плодовых почек на куст. Тогда растение не перегружается, ягоды вырастают более крупными, сочными и сладкими.
