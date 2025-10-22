Как правильно мыть грибы - советы, как очистить шампиньоны, вешенки и лисички

Мытье грибов без ошибок — как сохранить аромат и хрусткость
Миф о том, что грибы нельзя мыть, — давно устарел. На самом деле их вполне безопасно промывать, если делать это правильно. Главное — не оставлять в воде надолго и сушить сразу после мытья.
Новини.LIVE объясняет, как правильно мыть шампиньоны, вешенки, лисички и сморчки, чтобы они оставались ароматными и хрустящими.
Основные правила мытья грибов
- Мой грибы непосредственно перед приготовлением, потому что во влажном состоянии они быстро портятся.
- Используй холодную воду — горячая размягчает структуру.
- После мытья обязательно просуши грибы полотенцем или в центрифуге для салата.
Как мыть разные виды грибов
- Шампиньоны: окуни в миску с водой, осторожно покрути руками, затем промокни полотенцем.
- Вешенки и майтаке: коротко ополосни, встряхни воду, дай обсохнуть.
- Лисички: сделай соленую ванну (1 ст. л. соли на 1 л воды) на 20 мин — это выведет насекомых.
- Сморжки: очисти щеткой, разрежь пополам и промой в воде, после чего высуши.
Совет
Не пересушивай грибы перед жаркой — легкая влажность помогает сохранить текстуру и аромат. А чистые, правильно промытые грибы сделают любое блюдо более аппетитным.
