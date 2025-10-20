Видео
Видео

Срезал ветки соседского дерева — могут ли наказать

Срезал ветки соседского дерева — могут ли наказать

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 19:50
обновлено: 18:17
Что делать, если ветки соседского дерева свисают над вашим двором - закон и порядок действий
Человек обрезает ветки дерева. Фото: Pinterest

Если ветви соседского дерева свисают над вашим участком или затеняют сад — это не только неприятность, но и нарушение границ пользования землей. Но срезать их можно только при определенных условиях.

Новини.LIVE рассказывает, в каких случаях закон позволяет обрезать соседские ветки и как избежать конфликта.

Читайте также:

Когда можно срезать ветки соседского дерева

Согласно законодательству, владелец участка имеет право обрезать ветви или корни, которые проникают на его территорию, если это мешает пользоваться землей по целевому назначению — например, сажать растения или ухаживать за огородом.

Также существуют нормативы расстояния от границы:

  • для деревьев высотой более 3 метров — не менее 4 м от границы;
  • для средних деревьев до 3 метров — не менее 2 м.

Нарушение этих правил может расцениваться как нарушение права собственности.

Как действовать законно

  1. Если ветви или корни мешают — сначала письменно обратитесь к соседу с требованием устранить нарушение.
  2. Отправьте письмо заказной почтой, чтобы иметь подтверждение получения.
  3. В письме укажите дату и срок (обычно — 1 месяц), в течение которого сосед должен спилить ветки.
  4. Если он ничего не сделает — вы имеете право обрезать ветки самостоятельно без юридических последствий.

Срезать соседские ветки можно, но только после официального предупреждения. Если действовать по закону, вы избежите конфликтов и ответственности, даже если дерево после этого погибнет. Главное — фиксируйте свои действия письменно.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
