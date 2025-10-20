Что делать, если ветки соседского дерева свисают над вашим двором - закон и порядок действий

Человек обрезает ветки дерева. Фото: Pinterest

Если ветви соседского дерева свисают над вашим участком или затеняют сад — это не только неприятность, но и нарушение границ пользования землей. Но срезать их можно только при определенных условиях.

Новини.LIVE рассказывает, в каких случаях закон позволяет обрезать соседские ветки и как избежать конфликта.

Когда можно срезать ветки соседского дерева

Согласно законодательству, владелец участка имеет право обрезать ветви или корни, которые проникают на его территорию, если это мешает пользоваться землей по целевому назначению — например, сажать растения или ухаживать за огородом.

Также существуют нормативы расстояния от границы:

для деревьев высотой более 3 метров — не менее 4 м от границы;

для средних деревьев до 3 метров — не менее 2 м.

Нарушение этих правил может расцениваться как нарушение права собственности.

Как действовать законно

Если ветви или корни мешают — сначала письменно обратитесь к соседу с требованием устранить нарушение. Отправьте письмо заказной почтой, чтобы иметь подтверждение получения. В письме укажите дату и срок (обычно — 1 месяц), в течение которого сосед должен спилить ветки. Если он ничего не сделает — вы имеете право обрезать ветки самостоятельно без юридических последствий.

Срезать соседские ветки можно, но только после официального предупреждения. Если действовать по закону, вы избежите конфликтов и ответственности, даже если дерево после этого погибнет. Главное — фиксируйте свои действия письменно.

