Коммунальщики оставили ветки — разрешено ли забирать на дрова

Дата публикации 16 октября 2025 23:30
обновлено: 23:13
Можно ли забирать ветки после коммунальщиков на дрова - что позволяет закон Украины
Дрова в руках у человека. Фото: Freepik

После обрезки деревьев коммунальщиками на улицах часто остаются кучи веток. Многие считают, что их можно свободно забрать на дрова, но закон имеет свои нюансы.

Новини.LIVE объясняет, кому принадлежит такая древесина и можно ли брать ее без разрешения.

Кому принадлежат спиленные ветки

По Закону Украины "Об управлении отходами", обрезанные ветки относятся к бытовым отходам.
Их владельцем может быть:

  • территориальная община;
  • коммунальное предприятие, которое проводило работы;
  • государство, если обрезка осуществлялась на государственных территориях.

Вся такая древесина подлежит учету и должна быть использована для нужд коммунальных учреждений или продана по рыночной цене. Полученные средства идут на финансирование хозяйства, а непригодные ветки — на утилизацию.

Можно ли забирать ветки самостоятельно

Прямого запрета в законе нет, поэтому формально взять несколько веток можно — если:

  • местные власти не установили отдельный порядок утилизации;
  • коммунальщики не планируют вывоз древесины;
  • это не частная территория.

Однако, если ветки временно оставили для дальнейшего сбора, их самовольную уборку могут трактовать как нанесение ущерба коммунальному имуществу.

Что советуют эксперты

Перед тем как забирать ветки, стоит уточнить в местном совете или КП, можно ли это делать официально. Часто громады разрешают забирать сухостой, если он не подлежит утилизации. Это поможет избежать конфликтов и сделать все законно и без последствий.

закон деревья советы дрова коммунальные службы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
