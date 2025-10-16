Чи можна забирати гілля після комунальників на дрова - що дозволяє закон України

Дрова в руках у людини. Фото: Freepik

Після обрізання дерев комунальниками на вулицях часто залишаються купи гілля. Багато хто вважає, що їх можна вільно забрати на дрова, але закон має свої нюанси.

Новини.LIVE пояснює, кому належить така деревина і чи можна брати її без дозволу.

Кому належить спиляне гілля

За Законом України "Про управління відходами", обрізані гілки належать до побутових відходів.

Їхнім власником може бути:

територіальна громада;

комунальне підприємство, яке проводило роботи;

держава, якщо обрізання здійснювалось на державних територіях.

Уся така деревина підлягає обліку і має бути використана для потреб комунальних установ або продана за ринковою ціною. Отримані кошти йдуть на фінансування господарства, а непридатні гілки — на утилізацію.

Чи можна забирати гілки самостійно

Прямої заборони в законі немає, тому формально взяти кілька гілок можна — якщо:

місцева влада не встановила окремий порядок утилізації;

комунальники не планують вивезення деревини;

це не приватна територія.

Однак, якщо гілля тимчасово залишили для подальшого збору, його самовільне прибирання можуть трактувати як завдання шкоди комунальному майну.

Що радять експерти

Перед тим як забирати гілки, варто уточнити в місцевій раді або КП, чи можна це робити офіційно. Часто громади дозволяють забирати сухостій, якщо він не підлягає утилізації. Це допоможе уникнути конфліктів і зробити все законно та без наслідків.

