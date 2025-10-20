Що робити, якщо гілки сусідського дерева звисають над вашим подвір’ям - закон і порядок дій

Зрізав гілки сусідського дерева — чи можуть покарати
Якщо гілки сусідського дерева звисають над вашою ділянкою чи затіняють сад, це не лише неприємність, а й порушення меж користування землею. Але зрізати їх можна лише за певних умов.
Новини.LIVE розповідає, в яких випадках закон дозволяє обрізати сусідські гілки та як уникнути конфлікту.
Коли можна зрізати гілки сусідського дерева
Згідно із законодавством, власник ділянки має право обрізати гілки або корені, які проникають на його територію, якщо це заважає користуватись землею за цільовим призначенням — наприклад, садити рослини чи доглядати за городом.
Також існують нормативи відстані від межі:
- для дерев заввишки понад 3 метри — не менше 4 м від межі;
- для середніх дерев до 3 метрів — не менше 2 м.
Порушення цих правил може розцінюватись як порушення права власності.
Як діяти законно
- Якщо гілки чи корені заважають — спочатку письмово зверніться до сусіда із вимогою усунути порушення.
- Надішліть лист рекомендованою поштою, щоб мати підтвердження отримання.
- У листі зазначте дату й термін (зазвичай — 1 місяць), протягом якого сусід має спиляти гілки.
- Якщо він нічого не зробить — ви маєте право обрізати гілки самостійно без юридичних наслідків.
Зрізати сусідські гілки можна, але тільки після офіційного попередження. Якщо діяти за законом, ви уникнете конфліктів і відповідальності, навіть якщо дерево після цього загине. Головне — фіксуйте свої дії письмово.
Ми пояснювали те, що посадити поруч із малиною, щоб вона не розросталась.
Також розповідали про те, як зробити сидерати справжньою користю, а не шкодою.
Раніше повідомлялося про те, як пришвидшити перегнивання листя.
Читайте Новини.LIVE!