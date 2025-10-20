Відео
Зрізав гілки сусідського дерева — чи можуть покарати

Зрізав гілки сусідського дерева — чи можуть покарати

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 19:50
Оновлено: 18:17
Що робити, якщо гілки сусідського дерева звисають над вашим подвір’ям - закон і порядок дій
Людина обрізає гілки дерева. Фото: Pinterest

Якщо гілки сусідського дерева звисають над вашою ділянкою чи затіняють сад, це не лише неприємність, а й порушення меж користування землею. Але зрізати їх можна лише за певних умов.

Новини.LIVE розповідає, в яких випадках закон дозволяє обрізати сусідські гілки та як уникнути конфлікту.

Читайте також:

Коли можна зрізати гілки сусідського дерева

Згідно із законодавством, власник ділянки має право обрізати гілки або корені, які проникають на його територію, якщо це заважає користуватись землею за цільовим призначенням — наприклад, садити рослини чи доглядати за городом.

Також існують нормативи відстані від межі:

  • для дерев заввишки понад 3 метри — не менше 4 м від межі;
  • для середніх дерев до 3 метрів — не менше 2 м.

Порушення цих правил може розцінюватись як порушення права власності.

Як діяти законно

  1. Якщо гілки чи корені заважають — спочатку письмово зверніться до сусіда із вимогою усунути порушення.
  2. Надішліть лист рекомендованою поштою, щоб мати підтвердження отримання.
  3. У листі зазначте дату й термін (зазвичай — 1 місяць), протягом якого сусід має спиляти гілки.
  4. Якщо він нічого не зробить — ви маєте право обрізати гілки самостійно без юридичних наслідків.

Зрізати сусідські гілки можна, але тільки після офіційного попередження. Якщо діяти за законом, ви уникнете конфліктів і відповідальності, навіть якщо дерево після цього загине. Головне — фіксуйте свої дії письмово.

Ми пояснювали те, що посадити поруч із малиною, щоб вона не розросталась.

Також розповідали про те, як зробити сидерати справжньою користю, а не шкодою.

Раніше повідомлялося про те, як пришвидшити перегнивання листя.

дерева поради город сад будинок обрізання сусідство
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
