Україна
Главная Дом и огород Корни орхидеи вылезают из горшка — что это значит и что делать

Корни орхидеи вылезают из горшка — что это значит и что делать

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 17:01
обновлено: 16:04
Что делать, если корни орхидеи вылезают из горшка - советы для здорового цветка
Человек ухаживает за орхидеями. Фото: Pinterest

Если орхидея начала выпускать корни за пределы горшка — это сигнал, что растению не хватает влаги, питательных веществ или места для роста. Так оно пытается выжить, как в дикой природе, где цепляется за кору деревьев или скалы.

Новини.LIVE объясняет, почему орхидея "убегает" из горшка и как правильно помочь растению восстановиться.

Читайте также:

Почему корни орхидеи вылезают из горшка

В дикой природе орхидеи растут на деревьях и скалах, поэтому их корни привыкли к открытому пространству. Если же домашнее растение начинает активно выпускать корни наружу, это может свидетельствовать о:

  • недостатке влаги или слишком сухом воздухе;
  • истощении субстрата, в котором не хватает питательных веществ;
  • слишком тесный горшок, который ограничивает развитие.

Как действовать, если корни выходят наружу

  1. Проверьте режим полива — орхидею нужно увлажнять только после полного высыхания субстрата.
  2. Замените старый грунт на специальный для орхидей — из коры, мха и перлита.
  3. Если горшок стал маловат — пересадите цветок в больший, прозрачный, чтобы корни получали свет.
  4. Следите за влажностью воздуха: орхидеи комфортно при 50-70%.

Вылезание корней — не всегда тревожный знак, а скорее подсказка от самого растения. Так орхидея показывает, что ей нужны лучшие условия для роста. Обеспечь влагу, пространство и немного заботы — и цветок быстро отблагодарит здоровым видом и обильным цветением.

Мы уже писали о том, как вернуть красоту спатифиллуму за сутки.

Ранее сообщалось о том, как защитить розы перед зимой.

Также мы объясняли то, что делать с хризантемами осенью.

растения советы орхидея домашние цветы эффективные способы
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
