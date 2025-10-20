Что делать, если корни орхидеи вылезают из горшка - советы для здорового цветка

Корни орхидеи вылезают из горшка — что это значит и что делать
Если орхидея начала выпускать корни за пределы горшка — это сигнал, что растению не хватает влаги, питательных веществ или места для роста. Так оно пытается выжить, как в дикой природе, где цепляется за кору деревьев или скалы.
Новини.LIVE объясняет, почему орхидея "убегает" из горшка и как правильно помочь растению восстановиться.
Почему корни орхидеи вылезают из горшка
В дикой природе орхидеи растут на деревьях и скалах, поэтому их корни привыкли к открытому пространству. Если же домашнее растение начинает активно выпускать корни наружу, это может свидетельствовать о:
- недостатке влаги или слишком сухом воздухе;
- истощении субстрата, в котором не хватает питательных веществ;
- слишком тесный горшок, который ограничивает развитие.
Как действовать, если корни выходят наружу
- Проверьте режим полива — орхидею нужно увлажнять только после полного высыхания субстрата.
- Замените старый грунт на специальный для орхидей — из коры, мха и перлита.
- Если горшок стал маловат — пересадите цветок в больший, прозрачный, чтобы корни получали свет.
- Следите за влажностью воздуха: орхидеи комфортно при 50-70%.
Вылезание корней — не всегда тревожный знак, а скорее подсказка от самого растения. Так орхидея показывает, что ей нужны лучшие условия для роста. Обеспечь влагу, пространство и немного заботы — и цветок быстро отблагодарит здоровым видом и обильным цветением.
