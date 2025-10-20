Что делать, если корни орхидеи вылезают из горшка - советы для здорового цветка

Человек ухаживает за орхидеями. Фото: Pinterest

Если орхидея начала выпускать корни за пределы горшка — это сигнал, что растению не хватает влаги, питательных веществ или места для роста. Так оно пытается выжить, как в дикой природе, где цепляется за кору деревьев или скалы.

Новини.LIVE объясняет, почему орхидея "убегает" из горшка и как правильно помочь растению восстановиться.

Реклама

Читайте также:

Почему корни орхидеи вылезают из горшка

В дикой природе орхидеи растут на деревьях и скалах, поэтому их корни привыкли к открытому пространству. Если же домашнее растение начинает активно выпускать корни наружу, это может свидетельствовать о:

недостатке влаги или слишком сухом воздухе;

истощении субстрата, в котором не хватает питательных веществ;

слишком тесный горшок, который ограничивает развитие.

Как действовать, если корни выходят наружу

Проверьте режим полива — орхидею нужно увлажнять только после полного высыхания субстрата. Замените старый грунт на специальный для орхидей — из коры, мха и перлита. Если горшок стал маловат — пересадите цветок в больший, прозрачный, чтобы корни получали свет. Следите за влажностью воздуха: орхидеи комфортно при 50-70%.

Вылезание корней — не всегда тревожный знак, а скорее подсказка от самого растения. Так орхидея показывает, что ей нужны лучшие условия для роста. Обеспечь влагу, пространство и немного заботы — и цветок быстро отблагодарит здоровым видом и обильным цветением.

Мы уже писали о том, как вернуть красоту спатифиллуму за сутки.

Ранее сообщалось о том, как защитить розы перед зимой.

Также мы объясняли то, что делать с хризантемами осенью.