Що робити, якщо коріння орхідеї вилазить з горщика - поради для здорової квітки

Людина доглядає орхідеї. Фото: Pinterest

Якщо орхідея почала випускати коріння за межі горщика — це сигнал, що рослині не вистачає вологи, поживних речовин або місця для росту. Так вона намагається вижити як у дикій природі, де чіпляється за кору дерев чи скелі.

Новини.LIVE пояснює, чому орхідея "тікає" з горщика та як правильно допомогти рослині відновитись.

Реклама

Читайте також:

Чому коріння орхідеї вилазить з горщика

У дикій природі орхідеї ростуть на деревах і скелях, тому їхнє коріння звикло до відкритого простору. Якщо ж домашня рослина починає активно випускати корені назовні, це може свідчити про:

нестачу вологи або надто сухе повітря;

виснаження субстрату, у якому бракує поживних речовин;

занадто тісний горщик, який обмежує розвиток.

Як діяти, якщо корені виходять назовні

Перевір режим поливу — орхідею потрібно зволожувати лише після повного висихання субстрату. Замініть старий ґрунт на спеціальний для орхідей — із кори, моху та перліту. Якщо горщик став замалий — пересадіть квітку у більший, прозорий, щоб коріння отримувало світло. Стежте за вологістю повітря: орхідеї комфортно при 50-70%.

Вилізання коренів — не завжди тривожний знак, а радше підказка від самої рослини. Так орхідея показує, що їй потрібні кращі умови для росту. Забезпеч вологу, простір і трохи турботи — і квітка швидко віддячить здоровим виглядом та рясним цвітінням.

Ми вже писали про те, як повернути красу спатифілуму за добу.

Раніше повідомлялося про те, як захистити троянди перед зимою.

Також ми пояснювали те, що робити з хризантемами восени.