Україна
Коріння орхідеї вилазить з горщика — що це означає і що робити

Коріння орхідеї вилазить з горщика — що це означає і що робити

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 17:01
Оновлено: 16:04
Що робити, якщо коріння орхідеї вилазить з горщика - поради для здорової квітки
Людина доглядає орхідеї. Фото: Pinterest

Якщо орхідея почала випускати коріння за межі горщика — це сигнал, що рослині не вистачає вологи, поживних речовин або місця для росту. Так вона намагається вижити як у дикій природі, де чіпляється за кору дерев чи скелі.

Новини.LIVE пояснює, чому орхідея "тікає" з горщика та як правильно допомогти рослині відновитись.

Чому коріння орхідеї вилазить з горщика

У дикій природі орхідеї ростуть на деревах і скелях, тому їхнє коріння звикло до відкритого простору. Якщо ж домашня рослина починає активно випускати корені назовні, це може свідчити про:

  • нестачу вологи або надто сухе повітря;
  • виснаження субстрату, у якому бракує поживних речовин;
  • занадто тісний горщик, який обмежує розвиток.

Як діяти, якщо корені виходять назовні

  1. Перевір режим поливу — орхідею потрібно зволожувати лише після повного висихання субстрату.
  2. Замініть старий ґрунт на спеціальний для орхідей — із кори, моху та перліту.
  3. Якщо горщик став замалий — пересадіть квітку у більший, прозорий, щоб коріння отримувало світло.
  4. Стежте за вологістю повітря: орхідеї комфортно при 50-70%.

Вилізання коренів — не завжди тривожний знак, а радше підказка від самої рослини. Так орхідея показує, що їй потрібні кращі умови для росту. Забезпеч вологу, простір і трохи турботи — і квітка швидко віддячить здоровим виглядом та рясним цвітінням.

рослини поради орхідея домашні квіти ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
