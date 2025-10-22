Відео
Головна Дім та город Миття грибів без помилок — як зберегти аромат і хрумкість

Миття грибів без помилок — як зберегти аромат і хрумкість

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 01:12
Оновлено: 16:22
Як правильно мити гриби - поради, як очистити печериці, гливи та лисички
Гриби у кошику. Фото: Pixabay

Міф про те, що гриби не можна мити, — давно застарів. Насправді їх цілком безпечно промивати, якщо робити це правильно. Головне — не залишати у воді надовго та сушити одразу після миття.

Новини.LIVE пояснює, як правильно мити печериці, гливи, лисички й сморжки, щоб вони залишались ароматними та хрумкими.

Основні правила миття грибів

  • Мий гриби безпосередньо перед приготуванням, бо у вологому стані вони швидко псуються.
  • Використовуй холодну воду — гаряча розм’якшує структуру.
  • Після миття обов’язково просуши гриби рушником або в центрифузі для салату.

Як мити різні види грибів

  • Печериці: занур у миску з водою, обережно покрути руками, потім промокни рушником.
  • Гливи та майтаке: коротко ополосни, струсни воду, дай обсохнути.
  • Лисички: зроби солону ванну (1 ст. л. солі на 1 л води) на 20 хв — це виведе комах.
  • Сморжки: очисти щіткою, розріж навпіл і промий у воді, після чого висуши.

Порада

Не пересушуй гриби перед смаженням — легка вологість допомагає зберегти текстуру й аромат. А чисті, правильно промиті гриби зроблять будь-яку страву апетитнішою.

врожай поради будинок ефективні способи гриби
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
