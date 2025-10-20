Відео
Україна
Що додати у воду, щоб підлога залишалась чистою довше

Що додати у воду, щоб підлога залишалась чистою довше

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 10:12
Оновлено: 07:24
Як мити підлогу, щоб пил не осідав у три рази довше - прості добавки до води
Дівчина прибирає вдома. Фото: Freepik

Є простий спосіб зберегти підлогу чистою значно довше — без дорогих засобів і розводів. Достатньо додати у воду всього кілька доступних інгредієнтів, і пил не осідатиме втричі довше.

Новини.LIVE ділиться порадами, що додати до води, аби прибирати рідше й без розводів.

Читайте також:

Натуральний розчин для миття підлоги

Щоб ефективно відмити підлогу, достатньо додати у відро теплої води 2-3 ложки харчової соди та стільки ж кухонної солі.

  • Сода розм’якшує воду та допомагає видалити жир і бруд.
  • Сіль діє як антисептик і знищує мікроби.

Такий розчин робить поверхню чистою, гладкою й без липких плям навіть після висихання.

Як зробити, щоб пил не осідав

Щоб пил не з’являвся вже наступного дня, додайте у воду 1 ложку кондиціонера для білизни.
Він:

  • знімає статичну електрику, через яку пил притягується до підлоги;
  • створює захисний шар, що відштовхує частинки;
  • залишає приємний аромат свіжості.

Якщо ви віддаєте перевагу натуральним засобам, кондиціонер можна замінити кількома краплями ефірної олії лаванди або евкаліпта.

Ми пояснювали те, як очистити духовку звичайною парою, не пошкодивши поверхню.

Також розповідали про те, коли відкривати вікна та як правильно це робити, щоб зберегти тепло і сухість у домі.

Раніше повідомлялося про те, як навести ідеальний лад навіть у важкодоступних зонах кухні.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
