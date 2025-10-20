Як мити підлогу, щоб пил не осідав у три рази довше - прості добавки до води

Дівчина прибирає вдома. Фото: Freepik

Є простий спосіб зберегти підлогу чистою значно довше — без дорогих засобів і розводів. Достатньо додати у воду всього кілька доступних інгредієнтів, і пил не осідатиме втричі довше.

Новини.LIVE ділиться порадами, що додати до води, аби прибирати рідше й без розводів.

Натуральний розчин для миття підлоги

Щоб ефективно відмити підлогу, достатньо додати у відро теплої води 2-3 ложки харчової соди та стільки ж кухонної солі.

Сода розм’якшує воду та допомагає видалити жир і бруд.

Сіль діє як антисептик і знищує мікроби.

Такий розчин робить поверхню чистою, гладкою й без липких плям навіть після висихання.

Як зробити, щоб пил не осідав

Щоб пил не з’являвся вже наступного дня, додайте у воду 1 ложку кондиціонера для білизни.

Він:

знімає статичну електрику, через яку пил притягується до підлоги;

створює захисний шар, що відштовхує частинки;

залишає приємний аромат свіжості.

Якщо ви віддаєте перевагу натуральним засобам, кондиціонер можна замінити кількома краплями ефірної олії лаванди або евкаліпта.

