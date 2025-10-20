Как мыть пол, чтобы пыль не оседала в три раза дольше - простые добавки к воде

Девушка убирает дома. Фото: Freepik

Есть простой способ сохранить пол чистым значительно дольше — без дорогих средств и разводов. Достаточно добавить в воду всего несколько доступных ингредиентов, и пыль не будет оседать втрое дольше.

Новини.LIVE делится советами, что добавить в воду, чтобы убирать реже и без разводов.

Натуральный раствор для мытья полов

Чтобы эффективно отмыть пол, достаточно добавить в ведро теплой воды 2-3 ложки пищевой соды и столько же поваренной соли.

Сода размягчает воду и помогает удалить жир и грязь.

Соль действует как антисептик и уничтожает микробы.

Такой раствор делает поверхность чистой, гладкой и без липких пятен даже после высыхания.

Как сделать, чтобы пыль не оседала

Чтобы пыль не появлялась уже на следующий день, добавьте в воду 1 ложку кондиционера для белья.

Он:

снимает статическое электричество, из-за которого пыль притягивается к полу;

создает защитный слой, отталкивающий частицы;

оставляет приятный аромат свежести.

Если вы предпочитаете натуральные средства, кондиционер можно заменить несколькими каплями эфирного масла лаванды или эвкалипта.

