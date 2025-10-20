Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Что добавить в воду, чтобы пол оставался чистым дольше

Что добавить в воду, чтобы пол оставался чистым дольше

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 10:12
обновлено: 07:24
Как мыть пол, чтобы пыль не оседала в три раза дольше - простые добавки к воде
Девушка убирает дома. Фото: Freepik

Есть простой способ сохранить пол чистым значительно дольше — без дорогих средств и разводов. Достаточно добавить в воду всего несколько доступных ингредиентов, и пыль не будет оседать втрое дольше.

Новини.LIVE делится советами, что добавить в воду, чтобы убирать реже и без разводов.

Реклама
Читайте также:

Натуральный раствор для мытья полов

Чтобы эффективно отмыть пол, достаточно добавить в ведро теплой воды 2-3 ложки пищевой соды и столько же поваренной соли.

  • Сода размягчает воду и помогает удалить жир и грязь.
  • Соль действует как антисептик и уничтожает микробы.

Такой раствор делает поверхность чистой, гладкой и без липких пятен даже после высыхания.

Как сделать, чтобы пыль не оседала

Чтобы пыль не появлялась уже на следующий день, добавьте в воду 1 ложку кондиционера для белья.
Он:

  • снимает статическое электричество, из-за которого пыль притягивается к полу;
  • создает защитный слой, отталкивающий частицы;
  • оставляет приятный аромат свежести.

Если вы предпочитаете натуральные средства, кондиционер можно заменить несколькими каплями эфирного масла лаванды или эвкалипта.

Мы объясняли то, как очистить духовку обычным паром, не повредив поверхность.

Также рассказывали о том, когда открывать окна и как правильно это делать, чтобы сохранить тепло и сухость в доме.

Ранее сообщалось о том, как навести идеальный порядок даже в труднодоступных зонах кухни.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации