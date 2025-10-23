Як правильно обрізати виноград восени, щоб ягоди були солодкими і великими

Людина зрізає врожай винограду. Фото: Freepik

Багато садівників скаржаться, що виноград росте кислим, навіть якщо догляд здається правильним. Та секрет усього — у грамотній осінній обрізці. Саме вона визначає, яким буде врожай наступного року.

Новини.LIVE розповідає, як обрізати виноград восени, щоб плоди стали більшими, солодшими та дозрівали швидше.

Приберіть слабкі пагони

Почніть із санітарної обрізки. Видаліть тонкі, слабкі, хворі чи пошкоджені пагони, а також ті, що ростуть усередину куща або тягнуться до землі. На кожному рукаві залиште 2-3 найсильніші лози — вони дадуть основу майбутнього врожаю.

Сформуйте сучки заміщення

На кожному рукаві оберіть найнижчу здорову лозу й обріжте її коротко, залишивши 2-3 бруньки. Такі короткі пагони дають молоді лози на наступний рік і підтримують регулярне плодоношення.

Підготуйте стрілки плодоношення

Лозу, розташовану вище, обрізайте довше:

для технічних сортів — залишайте 8-10 бруньок;

для столових сортів — 10-12 бруньок.

Зріз робіть під кутом, відступаючи 2-3 см від останньої бруньки. Це запобігає пересиханню і стимулює рівномірний розвиток пагонів.

Розмістіть лози правильно

Після обрізки стрілки розміщують горизонтально на висоті 60-70 см. Не варто згинати пагони проти напряму росту — це може пошкодити лозу. Важливо, щоб усі гілки отримували достатньо світла й повітря.

Контролюйте навантаження куща

Не залишайте надто багато пагонів. Оптимально — 30-40 плодових бруньок на кущ. Тоді рослина не перевантажується, ягоди виростають більшими, соковитими й солодкими.

