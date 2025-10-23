Відео
Після цієї обрізки виноград стає солодким і врожайним

Після цієї обрізки виноград стає солодким і врожайним

Ua ru
Дата публікації: 23 жовтня 2025 20:17
Оновлено: 20:32
Як правильно обрізати виноград восени, щоб ягоди були солодкими і великими
Людина зрізає врожай винограду. Фото: Freepik

Багато садівників скаржаться, що виноград росте кислим, навіть якщо догляд здається правильним. Та секрет усього — у грамотній осінній обрізці. Саме вона визначає, яким буде врожай наступного року.

Новини.LIVE розповідає, як обрізати виноград восени, щоб плоди стали більшими, солодшими та дозрівали швидше.

Читайте також:

Приберіть слабкі пагони

Почніть із санітарної обрізки. Видаліть тонкі, слабкі, хворі чи пошкоджені пагони, а також ті, що ростуть усередину куща або тягнуться до землі. На кожному рукаві залиште 2-3 найсильніші лози — вони дадуть основу майбутнього врожаю.

Сформуйте сучки заміщення

На кожному рукаві оберіть найнижчу здорову лозу й обріжте її коротко, залишивши 2-3 бруньки. Такі короткі пагони дають молоді лози на наступний рік і підтримують регулярне плодоношення.

Підготуйте стрілки плодоношення

Лозу, розташовану вище, обрізайте довше:

  • для технічних сортів — залишайте 8-10 бруньок;
  • для столових сортів — 10-12 бруньок.

Зріз робіть під кутом, відступаючи 2-3 см від останньої бруньки. Це запобігає пересиханню і стимулює рівномірний розвиток пагонів.

Розмістіть лози правильно

Після обрізки стрілки розміщують горизонтально на висоті 60-70 см. Не варто згинати пагони проти напряму росту — це може пошкодити лозу. Важливо, щоб усі гілки отримували достатньо світла й повітря.

Контролюйте навантаження куща

Не залишайте надто багато пагонів. Оптимально — 30-40 плодових бруньок на кущ. Тоді рослина не перевантажується, ягоди виростають більшими, соковитими й солодкими.

Ми вже писали про те, чим укрити ремонтантну полуницю.

Раніше пояснювали те, як правильно зберегти виноград на зиму без зайвого клопоту.

Детальніше розповідали про те, як правильно мити печериці, гливи, лисички й сморжки, щоб вони залишались ароматними та хрумкими.

врожай город сад виноград обрізання
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
