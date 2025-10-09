Як зберегти виноград на зиму без стерилізації та цукру - простий рецепт тривалого зберігання

Врожай винограду в саду. Фото: Pinterest

Виноград можна законсервувати на зиму без жодного цукру й складної стерилізації. Завдяки простому способу з лимонною кислотою ягоди залишаються свіжими, щільними й ароматними.

Новини.LIVE розповідає, як правильно зберегти виноград на зиму без зайвого клопоту.

Чому варто обрати цей спосіб

Лимонна кислота створює природне кисле середовище, яке запобігає росту бактерій і плісняви. Вона не змінює смаку, як оцет, і зберігає пружність ягід. Подвійна заливка окропом прогріває банки й виноград, гарантуючи безпечне зберігання без стерилізації.

Як приготувати виноград до консервації

На одну 1,5-літрову банку потрібно 1,4 кг винограду.

У кожну банку додають 1 ч. ложку лимонної кислоти.

Банки та кришки необхідно ретельно вимити, але не стерилізувати

Процес заливки

Промийте ягоди й видаліть пошкоджені. Заповніть банки виноградом до верху. Залийте окропом, накрийте й залиште на 15 хвилин. Злийте воду, знову закип’ятіть і додайте в банки лимонну кислоту. Повторно залийте кип’ятком і щільно закрутіть кришки.

Банки перевертають догори дном, укутують ковдрою й залишають до охолодження. Зберігати можна до шести місяців у прохолодному місці — ягоди залишаються цілими, ніби щойно зірвані..

