Головна Дім та город Виноград без цукру і стерилізації — рецепт тривалого зберігання

Виноград без цукру і стерилізації — рецепт тривалого зберігання

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 10:09
Як зберегти виноград на зиму без стерилізації та цукру - простий рецепт тривалого зберігання
Врожай винограду в саду. Фото: Pinterest

Виноград можна законсервувати на зиму без жодного цукру й складної стерилізації. Завдяки простому способу з лимонною кислотою ягоди залишаються свіжими, щільними й ароматними.

Новини.LIVE розповідає, як правильно зберегти виноград на зиму без зайвого клопоту.

Читайте також:

Чому варто обрати цей спосіб

Лимонна кислота створює природне кисле середовище, яке запобігає росту бактерій і плісняви. Вона не змінює смаку, як оцет, і зберігає пружність ягід. Подвійна заливка окропом прогріває банки й виноград, гарантуючи безпечне зберігання без стерилізації.

Як приготувати виноград до консервації

  • На одну 1,5-літрову банку потрібно 1,4 кг винограду.
  • У кожну банку додають 1 ч. ложку лимонної кислоти.
  • Банки та кришки необхідно ретельно вимити, але не стерилізувати

Процес заливки

  1. Промийте ягоди й видаліть пошкоджені.
  2. Заповніть банки виноградом до верху.
  3. Залийте окропом, накрийте й залиште на 15 хвилин.
  4. Злийте воду, знову закип’ятіть і додайте в банки лимонну кислоту.
  5. Повторно залийте кип’ятком і щільно закрутіть кришки.

Банки перевертають догори дном, укутують ковдрою й залишають до охолодження. Зберігати можна до шести місяців у прохолодному місці — ягоди залишаються цілими, ніби щойно зірвані..

Ми вже писали про те, як правильно обрізати виноград восени.

Раніше пояснювали те, що не можна садити біля винограду.

Детальніше розповідали про те, як приготувати медовий укорінювач.

врожай поради консервація сад виноград
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
