Як зробити укорінювач із меду для живців і насіння - інструкція та поради

Мед у тарілці. Фото: Pixabay

Мед можна використовувати не лише в кулінарії, а й у садівництві. Натуральний розчин допоможе швидко укорінити живці та прискорити проростання насіння.

Новини.LIVE розповідає, як приготувати медовий укорінювач та застосувати його для садових і кімнатних рослин.

Як приготувати медовий укорінювач

Для живців: у 3 літри води додайте 1 ст. ложку меду, витримайте живці 3-4 дні. Метод підходить для винограду, смородини, троянд та плодових культур.

Для насіння: розчиніть 1 ч. ложку меду у склянці теплої води, замочіть насіння на 1-2 години перед висівом.

Медовий розчин для насіння

Передпосівна обробка покращує схожість. У склянці теплої води розчиніть 1 ч. ложку меду й замочіть насіння на 1-2 години. Це активує обмінні процеси, пришвидшує проростання й захищає від хвороб.

Використання для кімнатних рослин

Розчиніть чайну ложку меду у склянці води. Замочіть живці на кілька годин, а потім тримайте у чистій воді до появи корінців перед пересадкою.

Чому варто обирати мед

Стимулює утворення коренів.

Захищає від грибкових інфекцій.

Екологічний і безпечний засіб без хімії.

Медовий укорінювач допомагає швидко й природно виростити здорові рослини у саду та вдома.

