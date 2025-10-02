Відео
Україна
Природний укорінювач з меду — секрет швидкого росту рослин

Природний укорінювач з меду — секрет швидкого росту рослин

Ua ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 23:45
Як зробити укорінювач із меду для живців і насіння - інструкція та поради
Мед у тарілці. Фото: Pixabay

Мед можна використовувати не лише в кулінарії, а й у садівництві. Натуральний розчин допоможе швидко укорінити живці та прискорити проростання насіння.

Новини.LIVE розповідає, як приготувати медовий укорінювач та застосувати його для садових і кімнатних рослин.

Читайте також:

Як приготувати медовий укорінювач

  • Для живців: у 3 літри води додайте 1 ст. ложку меду, витримайте живці 3-4 дні. Метод підходить для винограду, смородини, троянд та плодових культур.
  • Для насіння: розчиніть 1 ч. ложку меду у склянці теплої води, замочіть насіння на 1-2 години перед висівом.

Медовий розчин для насіння

Передпосівна обробка покращує схожість. У склянці теплої води розчиніть 1 ч. ложку меду й замочіть насіння на 1-2 години. Це активує обмінні процеси, пришвидшує проростання й захищає від хвороб.

Використання для кімнатних рослин

Розчиніть чайну ложку меду у склянці води. Замочіть живці на кілька годин, а потім тримайте у чистій воді до появи корінців перед пересадкою.

Чому варто обирати мед

  • Стимулює утворення коренів.
  • Захищає від грибкових інфекцій.
  • Екологічний і безпечний засіб без хімії.

Медовий укорінювач допомагає швидко й природно виростити здорові рослини у саду та вдома.

Ми вже писали про те, що не можна тримати біля дверей, щоб не накликати біду.

Раніше пояснювали те, як змусити компост дозрівати взимку.

Детальніше розповідали про те, як змусити грошове дерево зацвісти.

врожай добрива мед город сад
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
