Как сделать укоренитель из меда для черенков и семян - инструкция и советы

Природный укоренитель из меда — секрет быстрого роста растений
Мед можно использовать не только в кулинарии, но и в садоводстве. Натуральный раствор поможет быстро укоренить черенки и ускорить прорастание семян.
Новини.LIVE рассказывает, как приготовить медовый укоренитель и применить его для садовых и комнатных растений.
Как приготовить медовый укоренитель
- Для черенков: в 3 литра воды добавьте 1 ст. ложку меда, выдержите черенки 3-4 дня. Метод подходит для винограда, смородины, роз и плодовых культур.
- Для семян: растворите 1 ч. ложку меда в стакане теплой воды, замочите семена на 1-2 часа перед посевом.
Медовый раствор для семян
Предпосевная обработка улучшает всхожесть. В стакане теплой воды растворите 1 ч. ложку меда и замочите семена на 1-2 часа. Это активирует обменные процессы, ускоряет прорастание и защищает от болезней.
Использование для комнатных растений
Растворите чайную ложку меда в стакане воды. Замочите черенки на несколько часов, а затем держите в чистой воде до появления корешков перед пересадкой.
Почему стоит выбирать мед
- Стимулирует образование корней.
- Защищает от грибковых инфекций.
- Экологическое и безопасное средство без химии.
Медовый укоренитель помогает быстро и естественно вырастить здоровые растения в саду и дома.
