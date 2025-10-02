Видео
Главная Дом и огород Природный укоренитель из меда — секрет быстрого роста растений

Природный укоренитель из меда — секрет быстрого роста растений

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 23:45
Как сделать укоренитель из меда для черенков и семян - инструкция и советы
Мед в тарелке. Фото: Pixabay

Мед можно использовать не только в кулинарии, но и в садоводстве. Натуральный раствор поможет быстро укоренить черенки и ускорить прорастание семян.

Новини.LIVE рассказывает, как приготовить медовый укоренитель и применить его для садовых и комнатных растений.

Как приготовить медовый укоренитель

  • Для черенков: в 3 литра воды добавьте 1 ст. ложку меда, выдержите черенки 3-4 дня. Метод подходит для винограда, смородины, роз и плодовых культур.
  • Для семян: растворите 1 ч. ложку меда в стакане теплой воды, замочите семена на 1-2 часа перед посевом.

Медовый раствор для семян

Предпосевная обработка улучшает всхожесть. В стакане теплой воды растворите 1 ч. ложку меда и замочите семена на 1-2 часа. Это активирует обменные процессы, ускоряет прорастание и защищает от болезней.

Использование для комнатных растений

Растворите чайную ложку меда в стакане воды. Замочите черенки на несколько часов, а затем держите в чистой воде до появления корешков перед пересадкой.

Почему стоит выбирать мед

  • Стимулирует образование корней.
  • Защищает от грибковых инфекций.
  • Экологическое и безопасное средство без химии.

Медовый укоренитель помогает быстро и естественно вырастить здоровые растения в саду и дома.

