Як зберігати кавуни взимку - поради, щоб вони не зіпсувалися до Нового року

Свіжий кавун на новорічному столі — це реально. Правильний вибір сорту, умови зберігання та проста хитрість допоможуть зберегти ягоду солодкою й ароматною до січня.

Які кавуни підходять для тривалого зберігання

Обирайте пізні сорти з товстою шкіркою.

Вага плода не має перевищувати 5 кг.

Ягоди повинні бути без тріщин та механічних пошкоджень.

Перед зберіганням плоди бажано протерти сухою тканиною та залишити на кілька днів у теплому приміщенні для підсихання шкірки. Це знизить ризик гниття.

Оптимальні умови

Кавуни найкраще зберігаються у темному приміщенні з температурою +5…+8 °C та вологістю 60-80%. Якщо температура вища — плід починає перезрівати, якщо нижча — м’якоть втрачає смак. Важлива й вентиляція: застійне повітря провокує появу цвілі.

Головна хитрість

Щоб ягода залишалася свіжою, кавуни підвішують у тканинних "авоськах" або щільно загортають у натуральну тканину й підвішують так, щоб плоди не торкалися один одного чи підлоги. Це забезпечує правильну циркуляцію повітря та захищає від точкових ушкоджень.

Чому варто спробувати

Завдяки цьому способу ви можете зберегти соковиті кавуни до середини зими. У новорічну ніч така ягода стане не лише приємним сюрпризом, а й головною родзинкою святкового столу.

