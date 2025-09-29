Відео
Головна Дім та город Свіжі кавуни на Новий рік — проста хитрість зберігання до січня

Свіжі кавуни на Новий рік — проста хитрість зберігання до січня

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 23:51
Як зберігати кавуни взимку - поради, щоб вони не зіпсувалися до Нового року
Стиглий розрізаний кавун на городі. Фото: Syngenta

Свіжий кавун на новорічному столі — це реально. Правильний вибір сорту, умови зберігання та проста хитрість допоможуть зберегти ягоду солодкою й ароматною до січня.

Новини.LIVE ділиться порадами, як правильно зберігати кавуни взимку, щоб вони не втратили смаку.

Читайте також:

Які кавуни підходять для тривалого зберігання

  • Обирайте пізні сорти з товстою шкіркою.
  • Вага плода не має перевищувати 5 кг.
  • Ягоди повинні бути без тріщин та механічних пошкоджень.

Перед зберіганням плоди бажано протерти сухою тканиною та залишити на кілька днів у теплому приміщенні для підсихання шкірки. Це знизить ризик гниття.

Оптимальні умови

Кавуни найкраще зберігаються у темному приміщенні з температурою +5…+8 °C та вологістю 60-80%. Якщо температура вища — плід починає перезрівати, якщо нижча — м’якоть втрачає смак. Важлива й вентиляція: застійне повітря провокує появу цвілі.

Головна хитрість

Щоб ягода залишалася свіжою, кавуни підвішують у тканинних "авоськах" або щільно загортають у натуральну тканину й підвішують так, щоб плоди не торкалися один одного чи підлоги. Це забезпечує правильну циркуляцію повітря та захищає від точкових ушкоджень.

Чому варто спробувати

Завдяки цьому способу ви можете зберегти соковиті кавуни до середини зими. У новорічну ніч така ягода стане не лише приємним сюрпризом, а й головною родзинкою святкового столу.

Ми вже писали про те, коли копати моркву восени за місячним календарем.

Раніше пояснювали те, що зробити з грядкою для посадки озимого часнику.

Детальніше розповідали про те, як захистити виноградники від сірої гнилі.

врожай поради город зберігання вдома кавун
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
