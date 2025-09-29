Как хранить арбузы зимой - советы, чтобы они не испортились до Нового года

Свежие арбузы на Новый год — простая хитрость хранения до января
Свежий арбуз на новогоднем столе — это реально. Правильный выбор сорта, условия хранения и простая хитрость помогут сохранить ягоду сладкой и ароматной до января.
Новини.LIVE делится советами, как правильно хранить арбузы зимой, чтобы они не потеряли вкуса.
Какие арбузы подходят для длительного хранения
- Выбирайте поздние сорта с толстой кожурой.
- Вес плода не должен превышать 5 кг.
- Ягоды должны быть без трещин и механических повреждений.
Перед хранением плоды желательно протереть сухой тканью и оставить на несколько дней в теплом помещении для подсыхания кожуры. Это снизит риск гниения.
Оптимальные условия
Арбузы лучше всего хранятся в темном помещении с температурой +5...+8 °C и влажностью 60-80%. Если температура выше — плод начинает перезревать, если ниже — мякоть теряет вкус. Важна и вентиляция: застойный воздух провоцирует появление плесени.
Главная хитрость
Чтобы ягода оставалась свежей, арбузы подвешивают в тканевых "авоськах" или плотно заворачивают в натуральную ткань и подвешивают так, чтобы плоды не касались друг друга или пола. Это обеспечивает правильную циркуляцию воздуха и защищает от точечных повреждений.
Почему стоит попробовать
Благодаря этому способу вы можете сохранить сочные арбузы до середины зимы. В новогоднюю ночь такая ягода станет не только приятным сюрпризом, но и главной изюминкой праздничного стола.
Мы уже писали о том, когда копать морковь осенью по лунному календарю.
Ранее объясняли то, что сделать с грядкой для посадки озимого чеснока.
Подробнее рассказывали о том, как защитить виноградники от серой гнили.
Читайте Новини.LIVE!