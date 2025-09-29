Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Свежие арбузы на Новый год — простая хитрость хранения до января

Свежие арбузы на Новый год — простая хитрость хранения до января

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 23:51
Как хранить арбузы зимой - советы, чтобы они не испортились до Нового года
Спелый разрезанный арбуз на огороде. Фото: Syngenta

Свежий арбуз на новогоднем столе — это реально. Правильный выбор сорта, условия хранения и простая хитрость помогут сохранить ягоду сладкой и ароматной до января.

Новини.LIVE делится советами, как правильно хранить арбузы зимой, чтобы они не потеряли вкуса.

Реклама
Читайте также:

Какие арбузы подходят для длительного хранения

  • Выбирайте поздние сорта с толстой кожурой.
  • Вес плода не должен превышать 5 кг.
  • Ягоды должны быть без трещин и механических повреждений.

Перед хранением плоды желательно протереть сухой тканью и оставить на несколько дней в теплом помещении для подсыхания кожуры. Это снизит риск гниения.

Оптимальные условия

Арбузы лучше всего хранятся в темном помещении с температурой +5...+8 °C и влажностью 60-80%. Если температура выше — плод начинает перезревать, если ниже — мякоть теряет вкус. Важна и вентиляция: застойный воздух провоцирует появление плесени.

Главная хитрость

Чтобы ягода оставалась свежей, арбузы подвешивают в тканевых "авоськах" или плотно заворачивают в натуральную ткань и подвешивают так, чтобы плоды не касались друг друга или пола. Это обеспечивает правильную циркуляцию воздуха и защищает от точечных повреждений.

Почему стоит попробовать

Благодаря этому способу вы можете сохранить сочные арбузы до середины зимы. В новогоднюю ночь такая ягода станет не только приятным сюрпризом, но и главной изюминкой праздничного стола.

Мы уже писали о том, когда копать морковь осенью по лунному календарю.

Ранее объясняли то, что сделать с грядкой для посадки озимого чеснока.

Подробнее рассказывали о том, как защитить виноградники от серой гнили.

урожай советы огород хранение дома арбуз
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации