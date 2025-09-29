Как хранить арбузы зимой - советы, чтобы они не испортились до Нового года

Спелый разрезанный арбуз на огороде. Фото: Syngenta

Свежий арбуз на новогоднем столе — это реально. Правильный выбор сорта, условия хранения и простая хитрость помогут сохранить ягоду сладкой и ароматной до января.

Новини.LIVE делится советами, как правильно хранить арбузы зимой, чтобы они не потеряли вкуса.

Какие арбузы подходят для длительного хранения

Выбирайте поздние сорта с толстой кожурой.

Вес плода не должен превышать 5 кг.

Ягоды должны быть без трещин и механических повреждений.

Перед хранением плоды желательно протереть сухой тканью и оставить на несколько дней в теплом помещении для подсыхания кожуры. Это снизит риск гниения.

Оптимальные условия

Арбузы лучше всего хранятся в темном помещении с температурой +5...+8 °C и влажностью 60-80%. Если температура выше — плод начинает перезревать, если ниже — мякоть теряет вкус. Важна и вентиляция: застойный воздух провоцирует появление плесени.

Главная хитрость

Чтобы ягода оставалась свежей, арбузы подвешивают в тканевых "авоськах" или плотно заворачивают в натуральную ткань и подвешивают так, чтобы плоды не касались друг друга или пола. Это обеспечивает правильную циркуляцию воздуха и защищает от точечных повреждений.

Почему стоит попробовать

Благодаря этому способу вы можете сохранить сочные арбузы до середины зимы. В новогоднюю ночь такая ягода станет не только приятным сюрпризом, но и главной изюминкой праздничного стола.

