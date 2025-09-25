Как сделать сухофрукты дома без сахара и консервантов - простой и безопасный способ

Мужчина держит тарелку с сухофруктами. Фото: iStockphoto

Домашние сухофрукты — это гарантия натуральности. Они не содержат сахара, консервантов и подсластителей, сохраняют витамины и безопасны даже для детей. При правильной сушке такие заготовки могут храниться от 6 до 12 месяцев.

Новини.LIVE делится советами, как правильно сушить и хранить сухофрукты дома.

Натуральность важнее вида

Качественные сухофрукты не должны быть яркими и глянцевыми. Их темный цвет и сморщенная кожура свидетельствуют об отсутствии обработки серой или вымачивания в сиропе. Именно такие сухофрукты считаются по-настоящему натуральными.

Как правильно сушить

Сушка должна проходить постепенно. Фрукты следует хорошо вымыть, высушить от лишней влаги и нарезать. Разложите их в один слой в теплом проветриваемом месте, используйте сушилку или духовку с режимом конвекции. Избегайте перегрева — иначе плоды подгорят снаружи, но останутся сырыми внутри.

Типичные ошибки

Спешка: недосушенные плоды быстро портятся, а пересушенные становятся твердыми.

Складывание горячих фруктов в банки — это провоцирует появление влаги и плесени.

Сушка возле источников влаги или на прямом солнце.

Важно регулярно проверять процесс и при необходимости переворачивать кусочки.

Как хранить сухофрукты

Натуральные сухофрукты любят темноту и сухой воздух. Оптимальная температура хранения — до +15 °C. Лучше всего держать их в стеклянных банках или полотняных мешочках. Пластиковые пакеты и открытая полка на кухне не подходят — там плоды быстро теряют качество. Периодически стоит проверять заготовки, чтобы избежать плесени или появления насекомых.

