Как правильно заморозить облепиху на зиму - пошаговая инструкция с советами

Как заморозить облепиху на зиму — простой способ сохранить пользу
Облепиха богата витаминами, но быстро портится. Чтобы ягоды оставались полезными зимой, их стоит правильно заморозить. Есть простой и проверенный способ.
Почему стоит замораживать облепиху
Облепиха — источник витамина С, каротиноидов и антиоксидантов. В свежем виде она быстро теряет питательные вещества, а при правильной заморозке облепиха сохраняет пользу до 8-10 месяцев. Это самый удобный способ иметь натуральные витамины дома всю зиму.
Пошаговая инструкция замораживания
- Помойте ягоды в дуршлаге и удалите мусор.
- Разложите на полотенце и хорошо просушите.
- Выложите облепиху в один слой на противень или пергамент.
- Поставьте в морозильную камеру до полного затвердевания.
- Переложите в герметичные пакеты или контейнеры небольшими порциями.
Важные советы
- Замораживайте ягоды небольшими порциями, чтобы не открывать весь пакет;
- Не складывайте облепиху мокрой — избыток влаги испортит качество;
- Если замораживать сразу в пакете, ягоды слипнутся, поэтому лучше делать предварительную "быструю заморозку";
- Для разнообразия можно сделать пюре или сок и заморозить в формочках для льда;
- Еще один вариант — пересыпать ягоды сахаром перед заморозкой, тогда они будут готовы для чая или десертов.
Замороженная по этому способу облепиха сохранит вкус, аромат и пользу до самой весны. Это самый надежный способ хранения ягод зимой: вы сможете добавлять их в чай, компоты или десерты и получать витамины даже в холодные месяцы.
