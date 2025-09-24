Как правильно заморозить облепиху на зиму - пошаговая инструкция с советами

Облепиха растет на дереве. Фото: Pixabay

Облепиха богата витаминами, но быстро портится. Чтобы ягоды оставались полезными зимой, их стоит правильно заморозить. Есть простой и проверенный способ.

Новини.LIVE рассказывают, как подготовить облепиху к заморозке и долго сохранять ее пользу.

Почему стоит замораживать облепиху

Облепиха — источник витамина С, каротиноидов и антиоксидантов. В свежем виде она быстро теряет питательные вещества, а при правильной заморозке облепиха сохраняет пользу до 8-10 месяцев. Это самый удобный способ иметь натуральные витамины дома всю зиму.

Пошаговая инструкция замораживания

Помойте ягоды в дуршлаге и удалите мусор. Разложите на полотенце и хорошо просушите. Выложите облепиху в один слой на противень или пергамент. Поставьте в морозильную камеру до полного затвердевания. Переложите в герметичные пакеты или контейнеры небольшими порциями.

Важные советы

Замораживайте ягоды небольшими порциями, чтобы не открывать весь пакет;

Не складывайте облепиху мокрой — избыток влаги испортит качество;

Если замораживать сразу в пакете, ягоды слипнутся, поэтому лучше делать предварительную "быструю заморозку";

Для разнообразия можно сделать пюре или сок и заморозить в формочках для льда;

Еще один вариант — пересыпать ягоды сахаром перед заморозкой, тогда они будут готовы для чая или десертов.

Замороженная по этому способу облепиха сохранит вкус, аромат и пользу до самой весны. Это самый надежный способ хранения ягод зимой: вы сможете добавлять их в чай, компоты или десерты и получать витамины даже в холодные месяцы.

