Як правильно заморозити обліпиху на зиму - покрокова інструкція з порадами

Обліпиха росте на дереві. Фото: Pixabay

Обліпиха багата на вітаміни, але швидко псується. Щоб ягоди залишалися корисними взимку, їх варто правильно заморозити. Є простий і перевірений спосіб.

Новини.LIVE розповідають, як підготувати обліпиху до заморозки та довго зберігати її користь.

Чому варто заморожувати обліпиху

Обліпиха — джерело вітаміну С, каротиноїдів та антиоксидантів. У свіжому вигляді вона швидко втрачає поживні речовини, а при правильному заморожуванні обліпиха зберігає користь до 8-10 місяців. Це найзручніший спосіб мати натуральні вітаміни вдома всю зиму.

Покрокова інструкція заморожування

Помийте ягоди у друшляку та видаліть сміття. Розкладіть на рушнику й добре просушіть. Викладіть обліпиху в один шар на деко чи пергамент. Поставте у морозильну камеру до повного затвердіння. Перекладіть у герметичні пакети або контейнери невеликими порціями.

Важливі поради

Заморожуйте ягоди невеликими порціями, щоб не відкривати весь пакет;

Не складайте обліпиху мокрою — надлишок вологи зіпсує якість;

Якщо заморожувати одразу в пакеті, ягоди злипнуться, тому краще робити попередню "швидку заморозку";

Для різноманіття можна зробити пюре або сік і заморозити у формочках для льоду;

Ще один варіант — пересипати ягоди цукром перед заморозкою, тоді вони будуть готові для чаю чи десертів.

Заморожена за цим способом обліпиха збереже смак, аромат і користь до самої весни. Це найнадійніший спосіб зберігання ягід узимку: ви зможете додавати їх у чай, компоти чи десерти й отримувати вітаміни навіть у холодні місяці.

