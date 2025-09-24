Відео
Відео

Головна Дім та город Як заморозити обліпиху на зиму — простий спосіб зберегти користь

Як заморозити обліпиху на зиму — простий спосіб зберегти користь

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 19:57
Як правильно заморозити обліпиху на зиму - покрокова інструкція з порадами
Обліпиха росте на дереві. Фото: Pixabay

Обліпиха багата на вітаміни, але швидко псується. Щоб ягоди залишалися корисними взимку, їх варто правильно заморозити. Є простий і перевірений спосіб.

Новини.LIVE розповідають, як підготувати обліпиху до заморозки та довго зберігати її користь.

Читайте також:

Чому варто заморожувати обліпиху

Обліпиха — джерело вітаміну С, каротиноїдів та антиоксидантів. У свіжому вигляді вона швидко втрачає поживні речовини, а при правильному заморожуванні обліпиха зберігає користь до 8-10 місяців. Це найзручніший спосіб мати натуральні вітаміни вдома всю зиму.

Покрокова інструкція заморожування

  1. Помийте ягоди у друшляку та видаліть сміття.
  2. Розкладіть на рушнику й добре просушіть.
  3. Викладіть обліпиху в один шар на деко чи пергамент.
  4. Поставте у морозильну камеру до повного затвердіння.
  5. Перекладіть у герметичні пакети або контейнери невеликими порціями.

Важливі поради

  • Заморожуйте ягоди невеликими порціями, щоб не відкривати весь пакет;
  • Не складайте обліпиху мокрою — надлишок вологи зіпсує якість;
  • Якщо заморожувати одразу в пакеті, ягоди злипнуться, тому краще робити попередню "швидку заморозку";
  • Для різноманіття можна зробити пюре або сік і заморозити у формочках для льоду;
  • Ще один варіант — пересипати ягоди цукром перед заморозкою, тоді вони будуть готові для чаю чи десертів.

Заморожена за цим способом обліпиха збереже смак, аромат і користь до самої весни. Це найнадійніший спосіб зберігання ягід узимку: ви зможете додавати їх у чай, компоти чи десерти й отримувати вітаміни навіть у холодні місяці.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
