Як правильно заморозити обліпиху на зиму - покрокова інструкція з порадами

Як заморозити обліпиху на зиму — простий спосіб зберегти користь
Обліпиха багата на вітаміни, але швидко псується. Щоб ягоди залишалися корисними взимку, їх варто правильно заморозити. Є простий і перевірений спосіб.
Чому варто заморожувати обліпиху
Обліпиха — джерело вітаміну С, каротиноїдів та антиоксидантів. У свіжому вигляді вона швидко втрачає поживні речовини, а при правильному заморожуванні обліпиха зберігає користь до 8-10 місяців. Це найзручніший спосіб мати натуральні вітаміни вдома всю зиму.
Покрокова інструкція заморожування
- Помийте ягоди у друшляку та видаліть сміття.
- Розкладіть на рушнику й добре просушіть.
- Викладіть обліпиху в один шар на деко чи пергамент.
- Поставте у морозильну камеру до повного затвердіння.
- Перекладіть у герметичні пакети або контейнери невеликими порціями.
Важливі поради
- Заморожуйте ягоди невеликими порціями, щоб не відкривати весь пакет;
- Не складайте обліпиху мокрою — надлишок вологи зіпсує якість;
- Якщо заморожувати одразу в пакеті, ягоди злипнуться, тому краще робити попередню "швидку заморозку";
- Для різноманіття можна зробити пюре або сік і заморозити у формочках для льоду;
- Ще один варіант — пересипати ягоди цукром перед заморозкою, тоді вони будуть готові для чаю чи десертів.
Заморожена за цим способом обліпиха збереже смак, аромат і користь до самої весни. Це найнадійніший спосіб зберігання ягід узимку: ви зможете додавати їх у чай, компоти чи десерти й отримувати вітаміни навіть у холодні місяці.
