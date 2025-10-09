Как сохранить виноград на зиму без стерилизации и сахара - простой рецепт длительного хранения

Урожай винограда в саду. Фото: Pinterest

Виноград можно законсервировать на зиму без всякого сахара и сложной стерилизации. Благодаря простому способу с лимонной кислотой ягоды остаются свежими, плотными и ароматными.

Новини.LIVE рассказывает, как правильно сохранить виноград на зиму без лишних хлопот.

Почему стоит выбрать этот способ

Лимонная кислота создает естественную кислую среду, которая предотвращает рост бактерий и плесени. Она не меняет вкуса, как уксус, и сохраняет упругость ягод. Двойная заливка кипятком прогревает банки и виноград, гарантируя безопасное хранение без стерилизации.

Как приготовить виноград к консервации

На одну 1,5-литровую банку нужно 1,4 кг винограда.

В каждую банку добавляют 1 ч. ложку лимонной кислоты.

Банки и крышки необходимо тщательно вымыть, но не стерилизовать.

Процесс заливки

Промойте ягоды и удалите поврежденные. Заполните банки виноградом до верха. Залейте кипятком, накройте и оставьте на 15 минут. Слейте воду, снова вскипятите и добавьте в банки лимонную кислоту. Повторно залейте кипятком и плотно закрутите крышки.

Банки переворачивают вверх дном, укутывают одеялом и оставляют до остывания. Хранить можно до шести месяцев в прохладном месте — ягоды остаются целыми, будто только что сорванные.

