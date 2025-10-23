Видео
Вот почему клубника не дает ягод — типичные ошибки садоводов

Вот почему клубника не дает ягод — типичные ошибки садоводов

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 14:37
обновлено: 16:47
Почему клубника не плодоносит - 4 главные ошибки, из-за которых исчезает урожай
Собранный урожай клубники. Фото: Pinterest

Большинство садоводов даже не подозревают, что осенью закладывается будущий урожай клубники. Однако именно в это время чаще всего допускаются ошибки, которые приводят к слабому плодоношению или гибели растений.

Новини.LIVE рассказывает, каких действий стоит избегать, чтобы клубника не потеряла силы и дала обильный урожай.

Читайте также:

Основные причины слабого плодоношения

Осень — ключевой период в уходе за клубникой. Именно тогда закладываются цветочные почки и формируется будущий урожай. Ошибки на этом этапе могут лишить вас ягод на следующий сезон.

Обрезка перед самыми морозами

Многие срезают листья слишком поздно — за неделю до холодов. Это ошибка: листья защищают розетку от промерзания. Если их удалить, растение может погибнуть даже при небольших морозах.

Избыток азота осенью

Азот стимулирует рост зеленой массы, но осенью эта подкормка только вредит. Применяйте ее не позднее сентября. Позже удобрения могут спровоцировать рост новых побегов, которые вымерзнут.

Обработка концентрированными растворами

Сильные растворы медного купороса или мочевины могут сжечь листья. Для профилактики используйте только 1% бордоскую жидкость или медный купорос, а мочевину лучше исключить полностью.

Отсутствие мульчи

Немульчированные грядки - главная причина вымерзания клубники. Без защиты почва промерзает, а розетки теряют влагу. Осенью стоит укрывать грядки соломой, опилками или агроволокном — это поможет сохранить тепло и убережет корни от морозов.

Мы уже рассказывали о том, чем укрыть ремонтантную клубнику, чтобы не вымерзла зимой.

Также ранее объясняли то, какие цветы можно сажать в октябре в горшки.

Подробнее мы рассказывали о том, какие овощи и зелень высевать под зиму.

урожай советы огород сад клубника
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
