Чому полуниця не плодоносить - 4 головні помилки, через які зникає урожай

Зібраний врожай полуниці. Фото: Pinterest

Більшість садівників навіть не підозрюють, що восени закладається майбутній урожай полуниці. Проте саме в цей час найчастіше допускаються помилки, які призводять до слабкого плодоношення або загибелі рослин.

Новини.LIVE розповідає, яких дій варто уникати, щоб полуниця не втратила сили й дала рясний урожай.

Реклама

Читайте також:

Основні причини слабкого плодоношення

Осінь — ключовий період у догляді за полуницею. Саме тоді закладаються квіткові бруньки й формується майбутній урожай. Помилки на цьому етапі можуть позбавити вас ягід на наступний сезон.

Обрізка перед самими морозами

Багато хто зрізає листя занадто пізно — за тиждень до холодів. Це помилка: листя захищає розетку від промерзання. Якщо його видалити, рослина може загинути навіть за невеликих морозів.

Надлишок азоту восени

Азот стимулює ріст зеленої маси, але восени ця підгодівля лише шкодить. Застосовуйте її не пізніше вересня. Пізніше добрива можуть спровокувати зростання нових пагонів, які вимерзнуть.

Обробка концентрованими розчинами

Сильні розчини мідного купоросу чи сечовини можуть спалити листя. Для профілактики використовуйте лише 1% бордоську рідину або мідний купорос, а сечовину краще виключити повністю.

Відсутність мульчі

Немульчовані грядки — головна причина вимерзання полуниці. Без захисту ґрунт промерзає, а розетки втрачають вологу. Восени варто вкривати грядки соломою, тирсою або агроволокном — це допоможе зберегти тепло й убереже коріння від морозів.

Ми вже розповідали про те, чим укрити ремонтантну полуницю, щоб не вимерзла взимку.

Також раніше пояснювали те, які квіти можна садити у жовтні в горщики.

Детальніше ми розповідали про те, які овочі та зелень висівати під зиму.