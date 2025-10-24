Как ускорить созревание малины осенью без солнца и тепла - простой способ

Человек собирает урожай малины в саду. Фото: Pinterest

Когда осень уже холодная, а малина еще зеленая — не спешите срывать урожай. Есть старый и проверенный метод, который позволяет ягодам созреть даже без солнца, просто за несколько дней.

Новини.LIVE рассказывает, как помочь ремонтантной малине созреть осенью — без теплиц и удобрений, только благодаря простому приему, который знают опытные садоводы.

Старый способ, который не подводит

Еще несколько десятилетий назад дачники пользовались простым методом созревания ягод в домашних условиях. Нужно срезать несколько побегов малины с зелеными ягодами и поставить их в трехлитровую банку с водой. Банку следует оставить в теплом, хорошо освещенном помещении. Уже через 3 дня ягоды покраснеют, словно созрели прямо на грядке.

Почему метод работает

После срезки побеги продолжают "жить" — листья поставляют ягодам питательные вещества, которые превращаются в сахара. Благодаря этому плоды не только меняют цвет, но и становятся слаще и больше.

Когда стоит применять

Этот метод особенно эффективен для ремонтантных сортов малины, которые часто не успевают созреть перед первыми заморозками. Он пригодится садоводам из северных и центральных регионов Украины, где прохладная осень наступает рано.

