Україна
Дім та город Ягоди почервоніють за 3 дні — як допомогти малині дозріти восени

Ягоди почервоніють за 3 дні — як допомогти малині дозріти восени

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 14:37
Оновлено: 17:57
Як прискорити достигання малини восени без сонця й тепла - простий спосіб
Людина збирає врожай малини в саду. Фото: Pinterest

Коли осінь уже холодна, а малина ще зелена — не поспішайте зривати врожай. Є старий і перевірений метод, який дозволяє ягодам дозріти навіть без сонця, просто за кілька днів.

Новини.LIVE розповідає, як допомогти ремонтантній малині дозріти восени — без теплиць і добрив, лише завдяки простому прийому, який знають досвідчені садівники.

Читайте також:

Старий спосіб, який не підводить

Ще кілька десятиліть тому дачники користувались простим методом дозрівання ягід у домашніх умовах. Потрібно зрізати кілька пагонів малини із зеленими ягодами та поставити їх у трилітрову банку з водою. Банку слід залишити в теплому, добре освітленому приміщенні. Уже через 3 дні ягоди почервоніють, немовби дозріли просто на грядці.

Чому метод працює

Після зрізання пагони продовжують "жити" — листя постачає ягодам поживні речовини, які перетворюються на цукри. Завдяки цьому плоди не лише змінюють колір, а й стають солодшими та більшими.

Коли варто застосовувати

Цей метод особливо ефективний для ремонтантних сортів малини, які часто не встигають дозріти перед першими заморозками. Він стане у пригоді садівникам із північних і центральних регіонів України, де прохолодна осінь настає рано.

Ми вже писали про те, яких помилок уникати, щоб мульчування принесло користь, а не втрату врожаю.

Раніше пояснювали те, як вирізати гарбуз на Хелловін швидко й без помилок.

Детальніше розповідали про те, коли саме краще обрізати виноград і чому поспіх може зашкодити вашому врожаю.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
