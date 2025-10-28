Відео
Дім та город Підготовка грядки під озимий часник — що зробити восени

Підготовка грядки під озимий часник — що зробити восени

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 05:00
Оновлено: 15:49
Як підготувати грядку під озимий часник восени - коли і де садити
Людина порається на городі. Фото: Freepik

Осіння підготовка грядки під часник — запорука міцних сходів і великого врожаю навесні. Важливо не лише вибрати правильне місце, а й підготувати ґрунт заздалегідь, щоб зубчики не загнили й добре перезимували.

Новини.LIVE розповідає, які культури можна вважати вдалими попередниками, як підготувати землю та яких помилок варто уникати перед посадкою часнику восени.

Читайте також:

Де садити озимий часник

Для посадки вибирайте добре освітлену ділянку з пухким, нейтральним ґрунтом. Не допускайте застою води — тала волога навесні може загнити зубчики. Ідеальні попередники: горох, біб, квасоля, а також огірки, гарбуз, кабачки чи рання капуста.

Куди садити не можна

Не висаджуйте часник після цибулі, картоплі, моркви, буряка та баклажанів. Повертати культуру на те саме місце можна лише через 4 роки, щоб уникнути зараження ґрунту шкідниками та грибком.

Як підготувати грядку

Підготовку починають за 1-2 місяці до посадки. Якщо садити у свіжоскопану землю, зубчики можуть виявитися надто глибоко й зійдуть пізніше.

  1. Приберіть бур’яни та рослинні залишки.
  2. Вирівняйте кислотність (якщо потрібно — додайте золу).
  3. Внесіть 10 кг перегною або компосту, 40-50 г суперфосфату і 25-30 г сульфату калію на 1 кв. м.
  4. Не використовуйте свіжий гній — він сприяє розвитку грибкових хвороб.

Ми вже писали про те, яких дій варто уникати, щоб полуниця не втратила сили й дала рясний урожай.

Раніше пояснювали те, як допомогти ремонтантній малині дозріти восени.

Детальніше розповідали про те, як обрізати виноград восени, щоб плоди стали більшими.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
