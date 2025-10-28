Як підготувати грядку під озимий часник восени - коли і де садити

Підготовка грядки під озимий часник — що зробити восени
Осіння підготовка грядки під часник — запорука міцних сходів і великого врожаю навесні. Важливо не лише вибрати правильне місце, а й підготувати ґрунт заздалегідь, щоб зубчики не загнили й добре перезимували.
Новини.LIVE розповідає, які культури можна вважати вдалими попередниками, як підготувати землю та яких помилок варто уникати перед посадкою часнику восени.
Де садити озимий часник
Для посадки вибирайте добре освітлену ділянку з пухким, нейтральним ґрунтом. Не допускайте застою води — тала волога навесні може загнити зубчики. Ідеальні попередники: горох, біб, квасоля, а також огірки, гарбуз, кабачки чи рання капуста.
Куди садити не можна
Не висаджуйте часник після цибулі, картоплі, моркви, буряка та баклажанів. Повертати культуру на те саме місце можна лише через 4 роки, щоб уникнути зараження ґрунту шкідниками та грибком.
Як підготувати грядку
Підготовку починають за 1-2 місяці до посадки. Якщо садити у свіжоскопану землю, зубчики можуть виявитися надто глибоко й зійдуть пізніше.
- Приберіть бур’яни та рослинні залишки.
- Вирівняйте кислотність (якщо потрібно — додайте золу).
- Внесіть 10 кг перегною або компосту, 40-50 г суперфосфату і 25-30 г сульфату калію на 1 кв. м.
- Не використовуйте свіжий гній — він сприяє розвитку грибкових хвороб.
