Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Обігрів теплиці без електрики — простий, але ефективний метод

Обігрів теплиці без електрики — простий, але ефективний метод

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 18:58
Оновлено: 19:07
Як обігріти теплицю взимку без електрики й газу - простий і ефективний спосіб зберегти тепло
Теплиця у снігу. Фото: iStockphoto

Коли на вулиці мороз, теплиця потребує додаткового обігріву. Але навіть без електрики, газу чи буржуйки можна створити комфортні умови для рослин. Досить правильно використати природні джерела тепла й недорогі матеріали.

Новини.LIVE розповідає, як обігріти теплицю взимку без газу, електрики й зайвих витрат, використовуючи природне тепло та прості засоби.

Реклама
Читайте також:

Біологічне тепло з компосту

Під час розкладання органічних речовин — компосту або перегною — виділяється значна кількість тепла. Достатньо розмістити компост у контейнерах або ящиках по периметру теплиці, щоб створити природне джерело обігріву. Такий спосіб не лише прогріває повітря, а й збагачує ґрунт корисними речовинами, що сприяє росту рослин навіть узимку.

Подвійне покриття для утримання тепла

Щоб тепло не виходило назовні, накрийте теплицю подвійним шаром плівки чи агроволокна. Між шарами утворюється прошарок повітря, який працює як термоізоляція. Обов’язково залиште кілька невеликих отворів для вентиляції, щоб уникнути надмірної вологості й появи грибка.

Сонячна енергія — безкоштовний обігрів

Удень сонячні промені, проходячи крізь прозору плівку, прогрівають повітря та ґрунт усередині теплиці. Уночі тепло зберігається завдяки подвійній ізоляції та компосту, який продовжує виділяти енергію. Для кращого ефекту можна встановити темні посудини з водою — вони нагріваються вдень і віддають тепло вночі.

Ми вже писали про те, як оновити ґрунт у теплиці восени.

Раніше повідомлялося про те, як правильно живцювати петунію.

Також ми пояснювали те, як зберегти саджанці суниці взимку.

зима морози поради ефективні способи теплиця
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації