Як обігріти теплицю взимку без електрики й газу - простий і ефективний спосіб зберегти тепло

Коли на вулиці мороз, теплиця потребує додаткового обігріву. Але навіть без електрики, газу чи буржуйки можна створити комфортні умови для рослин. Досить правильно використати природні джерела тепла й недорогі матеріали.

Новини.LIVE розповідає, як обігріти теплицю взимку без газу, електрики й зайвих витрат, використовуючи природне тепло та прості засоби.

Біологічне тепло з компосту

Під час розкладання органічних речовин — компосту або перегною — виділяється значна кількість тепла. Достатньо розмістити компост у контейнерах або ящиках по периметру теплиці, щоб створити природне джерело обігріву. Такий спосіб не лише прогріває повітря, а й збагачує ґрунт корисними речовинами, що сприяє росту рослин навіть узимку.

Подвійне покриття для утримання тепла

Щоб тепло не виходило назовні, накрийте теплицю подвійним шаром плівки чи агроволокна. Між шарами утворюється прошарок повітря, який працює як термоізоляція. Обов’язково залиште кілька невеликих отворів для вентиляції, щоб уникнути надмірної вологості й появи грибка.

Сонячна енергія — безкоштовний обігрів

Удень сонячні промені, проходячи крізь прозору плівку, прогрівають повітря та ґрунт усередині теплиці. Уночі тепло зберігається завдяки подвійній ізоляції та компосту, який продовжує виділяти енергію. Для кращого ефекту можна встановити темні посудини з водою — вони нагріваються вдень і віддають тепло вночі.

