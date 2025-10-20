Як зберегти розсаду суниці взимку, щоб не вимерзла - поради для садівників

Секрет зберігання суниці взимку — як не втратити розсаду
Якщо не встигли висадити суницю восени — не поспішайте викидати саджанці. Їх можна легко зберегти до весни, головне — правильно підготувати до зимівлі, щоб коріння не промерзло.
Новини.LIVE розповідає, як зберегти саджанці суниці взимку — просто, без теплиць і втрат.
Що робити з розсадою восени
Якщо раптово вдарили морози й ви не встигли висадити суницю, головне — не панікувати. Є два перевірених способи, які допоможуть зберегти саджанці до весни без втрат.
Прикопати в землю
Зробіть невеликий парник або борозни, розкладіть розсаду й присипте землею. Коли ґрунт трохи підмерзне, накрийте лапником, соломою чи сухим листям. Так суниця безпечно перенесе зиму під природним укриттям.
Зберігати в ящиках
Обріжте листя, залишивши коріння. Зв’яжіть розсаду в пучки по 20 штук, покладіть у пакет і винесіть надвір при температурі -3…-5 °C на кілька годин. Після цього складіть у ящики, пересипте тирсою й зберігайте в сухому, темному, прохолодному місці — наприклад, у підвалі або гаражі.
Порада
Не допускайте надмірної вологи — через неї коріння може загнити. Стежте, щоб розсада була злегка вологою й мала доступ до повітря. Тоді навесні вона швидко піде в ріст і дасть міцні кущі.
