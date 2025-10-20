Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Секрет зберігання суниці взимку — як не втратити розсаду

Секрет зберігання суниці взимку — як не втратити розсаду

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 01:12
Оновлено: 02:25
Як зберегти розсаду суниці взимку, щоб не вимерзла - поради для садівників
Суниця росте в саду. Фото: Pixabay

Якщо не встигли висадити суницю восени — не поспішайте викидати саджанці. Їх можна легко зберегти до весни, головне — правильно підготувати до зимівлі, щоб коріння не промерзло.

Новини.LIVE розповідає, як зберегти саджанці суниці взимку — просто, без теплиць і втрат.

Реклама
Читайте також:

Що робити з розсадою восени

Якщо раптово вдарили морози й ви не встигли висадити суницю, головне — не панікувати. Є два перевірених способи, які допоможуть зберегти саджанці до весни без втрат.

Прикопати в землю

Зробіть невеликий парник або борозни, розкладіть розсаду й присипте землею. Коли ґрунт трохи підмерзне, накрийте лапником, соломою чи сухим листям. Так суниця безпечно перенесе зиму під природним укриттям.

Зберігати в ящиках

Обріжте листя, залишивши коріння. Зв’яжіть розсаду в пучки по 20 штук, покладіть у пакет і винесіть надвір при температурі -3…-5 °C на кілька годин. Після цього складіть у ящики, пересипте тирсою й зберігайте в сухому, темному, прохолодному місці — наприклад, у підвалі або гаражі.

Порада

Не допускайте надмірної вологи — через неї коріння може загнити. Стежте, щоб розсада була злегка вологою й мала доступ до повітря. Тоді навесні вона швидко піде в ріст і дасть міцні кущі.

Ми вже писали про те, які квіти не можна обрізати восени.

Раніше пояснювали те, як відновити орхідею з сухим корінням.

Детальніше розповідали про те, як виростити міцну товстянку та дочекатися її рідкісного цвітіння.

врожай зима ягоди поради город сад ефективні способи
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації