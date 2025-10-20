Как сохранить рассаду земляники зимой, чтобы не вымерзла - советы для садоводов

Земляника растет в саду. Фото: Pixabay

Если не успели высадить землянику осенью — не спешите выбрасывать саженцы. Их можно легко сохранить до весны, главное — правильно подготовить к зимовке, чтобы корни не промерзли.

Новини.LIVE рассказывает, как сохранить саженцы земляники зимой — просто, без теплиц и потерь.

Что делать с рассадой осенью

Если внезапно ударили морозы и вы не успели высадить землянику, главное — не паниковать. Есть два проверенных способа, которые помогут сохранить саженцы до весны без потерь.

Прикопать в землю

Сделайте небольшой парник или борозды, разложите рассаду и присыпьте землей. Когда почва немного подмерзнет, накройте лапником, соломой или сухими листьями. Так земляника безопасно перенесет зиму под естественным укрытием.

Хранить в ящиках

Обрежьте листья, оставив корни. Свяжите рассаду в пучки по 20 штук, положите в пакет и вынесите на улицу при температуре -3...-5 °C на несколько часов. После этого сложите в ящики, пересыпьте опилками и храните в сухом, темном, прохладном месте — например, в подвале или гараже.

Совет

Не допускайте чрезмерной влаги — из-за нее корни могут загнить. Следите, чтобы рассада была слегка влажной и имела доступ к воздуху. Тогда весной она быстро пойдет в рост и даст крепкие кусты.

